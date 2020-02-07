AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحالة أوراق مدرس الفيوم قاتل زوجته وأولاده إلى فضيلة المفتي .. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

قضت محكمة جنايات الفيوم بإحالة أوراق المدرس قاتل زوجته وأولاده بميدان المسلة بمدينة الفيوم إلى فضيلة مفتى الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي.

وكانت محكمة جنايات الفيوم قد  استمعت اليوم  الى دفاع  محامى المتهم ، وكذلك لأقوال المتهم القاتل الذي حاول النفي بأنه لم يرتكب الجريمة البشعة.

وكان المستشار  ياسر محرم  رئيس محكمة جنايات الفيوم قد قام أمس بإجراء معاينة  تصويرية على الطبيعة  لمكان الحادث الذى ارتكب فيه  مدرس اللغة الانجليزية جريمته البشعة التى هزت محافظة الفيوم، بقتل  زوجته واولاده الاربعة بالساطور داخل شقتهم بميدان المسلة بالفيوم.

وأستمع رئيس محكمة جنايات الفيوم الى أقوال المتهم ومناقشته  داخل الشقة التى ارتكب فيها جريمته ، وأكد ان مجهولين قاموا باقتحام شقته  وقاموا بتخديره برش أسبراى على وجهه  ليفقد الوعى، وبعد أن أفاق من غيبوبته فوجئ بذبح زوجته واولاده الاربعة داخل شقته، وتوجه  بعدها الى قسم شرطة اول الفيوم ليبلغ عن الحادث.

كما أدلى محامى دفاع  المتهم بأدلة وأقول جديدة، أكد فيه أن هناك ثلاثة مداخل أخرى بالبرج السكنى لشقة المتهم ، من الممكن ان  يكون قد صعد منها المتهمون.

كانت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي نظرت اليوم أولى  جلسات  محاكمة مدرس اللغة الانجليزية المتهم بقتل زوجته واولاده الاربعة بالساطور أثناء نومهم.

وحقق رئيس محكمة النيابة طلب الدفاع فى معاينة مداخل ومخارج البرج السكنى الذى ارتكبت فيه الجريمة البشعة.

وترجع وقائع القضية  فى شهر يوليو 2019 عندما تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم السابق ، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم، بورود بلاغ من الأب المتهم ويدعى "خ.م.ف" (38 سنة - مدرس لغة إنجليزية )، بأحد المعاهد الأزهرية للفتيات، بمركز الفيوم، بقتله زوجته  وأولاده الأربعة في شقتهم السكنية.

 وانتقلت مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الأب المتهم، قتل زوجته "ك.م" (33 سنة - ربة منزل)، وأبناءه "أ.خ" (11 سنة - طالب بالصف الخامس الإبتدائي)، و"أ.خ" (8 سنوات - طالبة بالصف الثاني الإبتدائي)، و"م.خ" (4 سنوات)، و "ت.خ" (عام ونصف)،وذلك بسبب وجود خلافات بينه وبين آخرين معلومين لديه، بسبب التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بمركز الفيوم، وتلقيه تهديدات منهم  بإغتصاب وقتل زوجته في حالة عدم تخليه عن ذلك.

وتوصلت مباحث الفيوم، إلى أن الأب المتهم، بادر بقتل زوجته وأبنائه مستخدما ساطورا اشتراه من أحد الأماكن لمواجهة تهديدات هؤلاء الأشخاص، وبمعاينة مكان الجريمة، تبين وجود جثة الزوجة والطفلة الصغيرة أعلى سرير إحدى حجرات النوم وبجوارها على سرير آخر جثتا الطفلتين الثالثة والرابعة، كما عثر على جثة الطفل على سرير إحدى حجرات النوم الأخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة ومصابون بجروح قطعية وكسور بعظام الجمجمة، وعثرت على الساطور المستخدم في الجريمة، ملطخا بالدماء ملقى بأرضية حجرة النوم الأولى.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء بعض شهود العيان ومتهم في الواقعة. 

وكانت  محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى وشعبان العجمي قررت إيداع المتهم "خالد.م.ف.ع" (35 سنة - مدرس لغة إنجليزية)، بمعهد الفتيات الأزهرى بقرية الحريشى بمركز الفيوم، المتهم بقتل زوجته وأولاده الـ 4، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يوميا.

كان النائب العام، أصدرقرارا بإحالة المتهم، بقتل زوجته "كريمة. م .ع" (33 سنة - ربة منزل)، وأطفاله الأربعة "آية"، و"منة"، و " أنس"، و"تسنيم"، بشقة الزوجية ببرج الملكة بمنطقة دله بمدخل مدينة الفيوم، منتصف يوليو الماضي، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الفيوم، برقم 10098 جنايات قسم أول الفيوم لسنة 2019م .

وبعرض المتهم على محكمة جنايات الفيوم اليوم قضت حكمها المتقدم .

إحالة أوراق مدرس الفيوم قاتل زوجته وأولاده إلى فضيلة المفتي .. فيديو
إحالة أوراق مدرس الفيوم قاتل زوجته وأولاده إلى فضيلة المفتي .. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتلها وحرق الجثة.. شيماء تدفع حياتها ثمنا لشيطان زوجها .. وهذه هي نهايته

قتل زوجته وأبناءه الثلاثة حرقا.. إحالة أوراق تاجر خردة فى المنيا إلى المفتى

بسبب خلافات عائلية .. الإعدام شنقا لشاب قتل حماه بأسيوط

سلخانة من الدماء تسطرها المدن.. سائق يمزق زوجته بالعمرانية.. وجزار ينهى حياة أسرة كاملة بالقتل والحرق بكفر الدوار.. ورجل يقتل زوجتة وأولاده بالفيوم

جنايات الفيوم في شقة المدرس قاتل أولاده وزوجته.. شاهد

ترشيحاتنا

قطار الأهلي يدهس بيراميدز 2-1 فى مباراة مثيرة بالدوري

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي أمام بيراميدز

هل تستغل الصين فيروس كورونا في التغطية على قتل مسلمي الإيجور؟

حكاية 60 دقيقة في حريق شقة فيصل.. رضيعان توءم توفي أحدهما مع أشقائه والأب.. وصدمة للزوجة المصابة

طبيب صيني يكشف مفاجأة صادمة بشأن المتعافين من كورونا

استخراج رخص المرور من مكاتب البريد خلال شهرين.. تفاصيل

AdvertisementS

مطلعش أبوها.. أم تخنق ابنتها بـ إيشارب في الغربية بعد تحليل زوجها لـ DNA

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

ضبط شبكة دعارة صينى فى مدينة نصر .. المتهمات ارتدين الكمامات خوفا من فيروس كورونا اثناء القبض عليهن

مصدر بـ الحكام يحسم مصير صحة هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز

عاجل .. شاهد لحظة اعتداء علي جبر على إبراهيم نور الدين بعد خسارة بيراميدز أمام الأهلي.. فيديو

هاني حتحوت : هدف الأهلي الثاني غير شرعي.. وإيقاف حكم المباراة | شاهد

الجهل بالقانون سبب الأزمة.. أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي القاتل أمام بيراميدز

تمزيق غشاء البكارة بطرق غير طبيعية .. النقض: من حق الزوجة طلب الطلاق

تامر أمين يغضب على الهواء بسبب الأهلى.. فيديو

تعالي نتجوز بقى .. أول تعليق لطبيب أصالة بعد الصور المثيرة للجدل.. فيديو

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

التعليم تعلن انتهاء إجازة نصف العام رسميا.. وتؤكد: لا تأجيل لموعد عودة الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليابان تخصص "مساجد متنقلة" للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو 2020

حيلة سحرية للتخلص من انسداد المرحاض بسائل صابون الأطباق

هل تستغل الصين فيروس كورونا في التغطية على قتل مسلمي الإيجور؟