إحالة أوراق مدرس الفيوم قاتل زوجته وأولاده إلى فضيلة المفتي .. فيديو

قضت محكمة جنايات الفيوم بإحالة أوراق المدرس قاتل زوجته وأولاده بميدان المسلة بمدينة الفيوم إلى فضيلة مفتى الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي.

وكانت محكمة جنايات الفيوم قد استمعت اليوم الى دفاع محامى المتهم ، وكذلك لأقوال المتهم القاتل الذي حاول النفي بأنه لم يرتكب الجريمة البشعة.

وكان المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم قد قام أمس بإجراء معاينة تصويرية على الطبيعة لمكان الحادث الذى ارتكب فيه مدرس اللغة الانجليزية جريمته البشعة التى هزت محافظة الفيوم، بقتل زوجته واولاده الاربعة بالساطور داخل شقتهم بميدان المسلة بالفيوم.

وأستمع رئيس محكمة جنايات الفيوم الى أقوال المتهم ومناقشته داخل الشقة التى ارتكب فيها جريمته ، وأكد ان مجهولين قاموا باقتحام شقته وقاموا بتخديره برش أسبراى على وجهه ليفقد الوعى ، وبعد أن أفاق من غيبوبته فوجئ بذبح زوجته واولاده الاربعة داخل شقته ، وتوجه بعدها الى قسم شرطة اول الفيوم ليبلغ عن الحادث.

كما أدلى محامى دفاع المتهم بأدلة وأقول جديدة، أكد فيه أن هناك ثلاثة مداخل أخرى بالبرج السكنى لشقة المتهم ، من الممكن ان يكون قد صعد منها المتهمون.

كانت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي نظرت اليوم أولى جلسات محاكمة مدرس اللغة الانجليزية المتهم بقتل زوجته واولاده الاربعة بالساطور أثناء نومهم.

وحقق رئيس محكمة النيابة طلب الدفاع فى معاينة مداخل ومخارج البرج السكنى الذى ارتكبت فيه الجريمة البشعة.

وترجع وقائع القضية فى شهر يوليو 2019 عندما تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم السابق ، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم، بورود بلاغ من الأب المتهم ويدعى "خ.م.ف" (38 سنة - مدرس لغة إنجليزية )، بأحد المعاهد الأزهرية للفتيات، بمركز الفيوم، بقتله زوجته وأولاده الأربعة في شقتهم السكنية.

وانتقلت مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الأب المتهم، قتل زوجته "ك.م" (33 سنة - ربة منزل)، وأبناءه "أ.خ" (11 سنة - طالب بالصف الخامس الإبتدائي)، و"أ.خ" (8 سنوات - طالبة بالصف الثاني الإبتدائي)، و"م.خ" (4 سنوات)، و "ت.خ" (عام ونصف)،وذلك بسبب وجود خلافات بينه وبين آخرين معلومين لديه، بسبب التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بمركز الفيوم، وتلقيه تهديدات منهم بإغتصاب وقتل زوجته في حالة عدم تخليه عن ذلك.

وتوصلت مباحث الفيوم، إلى أن الأب المتهم، بادر بقتل زوجته وأبنائه مستخدما ساطورا اشتراه من أحد الأماكن لمواجهة تهديدات هؤلاء الأشخاص، وبمعاينة مكان الجريمة، تبين وجود جثة الزوجة والطفلة الصغيرة أعلى سرير إحدى حجرات النوم وبجوارها على سرير آخر جثتا الطفلتين الثالثة والرابعة، كما عثر على جثة الطفل على سرير إحدى حجرات النوم الأخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة ومصابون بجروح قطعية وكسور بعظام الجمجمة، وعثرت على الساطور المستخدم في الجريمة، ملطخا بالدماء ملقى بأرضية حجرة النوم الأولى.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء بعض شهود العيان ومتهم في الواقعة.

وكانت محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى وشعبان العجمي قررت إيداع المتهم "خالد.م.ف.ع" (35 سنة - مدرس لغة إنجليزية)، بمعهد الفتيات الأزهرى بقرية الحريشى بمركز الفيوم، المتهم بقتل زوجته وأولاده الـ 4، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يوميا.

كان النائب العام، أصدرقرارا بإحالة المتهم، بقتل زوجته "كريمة. م .ع" (33 سنة - ربة منزل)، وأطفاله الأربعة "آية"، و"منة"، و " أنس"، و"تسنيم"، بشقة الزوجية ببرج الملكة بمنطقة دله بمدخل مدينة الفيوم، منتصف يوليو الماضي، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الفيوم، برقم 10098 جنايات قسم أول الفيوم لسنة 2019م .

وبعرض المتهم على محكمة جنايات الفيوم اليوم قضت حكمها المتقدم .