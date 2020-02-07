مواجهات شرسة تنتظر الجيزة بالقسم الثالث.. العياط أمام الاتصالات.. والبدرشين يواجه الدخان

تنطلق غدا السبت منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ، حيث يستضيف فريق الاتصالات منافسه الجريح العياط .
وجاءت مواجهات الجولة كالتالي :
6 أكتوبر vs القومي
حلوان العام vs الصف
البدرشين vs الشرقية للدخان
المصرية للاتصالات vs العياط
جينيس vs الصيد
أبو النمرس vs المعادي
جولدي vs بشتيل
ترتيب المجموعة الخامسة
1- الدخان : 43 نقطة
2- الإتصالات : 38 نقطة
3- جولدي : 38 نقطة
4- حلوان العام : 34 نقطة
5- أكتوبر : 25 نقطة
6- القومي : 22 نقطة
7- المعادي : 21 نقطة
8- بشتيل : 19 نقطة
9- الصف : 19 نقطة
10- أبو النمرس : 18 نقطة
11- البدرشين : 17 نقطة
12- جينيس : 15 نقطة
13- العياط : 13 نقطة
14- الصيد : 11 نقطة