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رياضة

مواجهات شرسة تنتظر الجيزة بالقسم الثالث.. العياط أمام الاتصالات.. والبدرشين يواجه الدخان

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:50 م
البدرشين
البدرشين
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عبدالله هشام
تنطلق غدا السبت منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ، حيث يستضيف فريق الاتصالات منافسه الجريح العياط .

وجاءت مواجهات الجولة كالتالي : 

6 أكتوبر vs القومي

حلوان العام vs الصف 

البدرشين vs الشرقية للدخان 

المصرية للاتصالات vs العياط

جينيس vs الصيد 

أبو النمرس vs المعادي

جولدي vs بشتيل 

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان : 43 نقطة
2- الإتصالات : 38 نقطة
3- جولدي : 38 نقطة
4- حلوان العام : 34 نقطة
5- أكتوبر : 25 نقطة
6- القومي : 22 نقطة
7- المعادي : 21 نقطة
8- بشتيل : 19 نقطة
9- الصف : 19 نقطة
10- أبو النمرس : 18 نقطة
11- البدرشين : 17 نقطة
12- جينيس : 15 نقطة
13- العياط : 13 نقطة
14- الصيد : 11 نقطة
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