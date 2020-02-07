مدرب فرنسي ينافس حسن شحاتة على قيادة النجم التونسي فنيا

يفاضل مجلس إدارة نادى النجم الساحلى التونسي برئاسة رضا شرف الدين بين المدرب الفرنسي روجيه لومير المدير الفنى السابق للفريق التونسي وحسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى ونادى الزمالك من أجل قيادة الفريق الأول خلال قادم الأيام.





كان فريق النجم التونسي الملقب بـ الليتوال بقيادة الإسباني جاريدو مدرب النادي الأهلي السابق تأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا فى المركز الأول ويواجه الوداد المغربي.





قال مصدر مطلع أن المعلم يتواجد حاليا فى مدينة سوسة التونسية من أجل التفاوض حول قيادة النجم الساحلي خلفا للمدرب الإسباني جاريدو بعدما وصلت الأمور إلى طريق مسدود بينه وبين إدارة النادي التونسي ويتبقى فقط التوصل إلى طريقة توافقية حول الشرط الجزائي الكبير فى عقد المدرب الإسباني.





لفت إلى أن إدارة النادي التونسي تجرى مفاوضات جادة وتفاضل بين الثنائى روجيه لومير والمعلم حسن شحاته من أجل تولى قيادة الفريق فنيا خلال الفترة القادمة فى ظل منافسة الفريق التونسي في دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى جانب المسابقة المحلية فى الدورى التونسي.





شدد على أن النادي التونسي يمر بأزمة مالية مفتعلة من قبل رضا شرف الدين الذى يقوم بضخ الأموال بنفسه بعدما تخلى عنه الجميع فى مدينة سوسة بعدما سبق له التقدم بإستقالته والعودة مجددا إلى منصبه لافتا إلى أنه لم يمنح مدربي فرق الناشئين رواتبهم منذ 4 شهور.





أشار إلى أن المعلم حسن شحاتة كان دوما مطلب أساسي على طاولة مجلس إدارة النجم التونسي وجرى التفاوض معه منذ فترة لكن المغالاة فى طلباته المالية حالت دون توليه المهمة موضحا أن الفرنسي روجيه لومير تجرى معه مفاوضات من قبل فريق الهلال السودانى لتولى القيادة الفنية والإطاحة بالمدرب الحالي الفاتح النقر وذلك بعد الخروج أمام النادى الأهلي فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.