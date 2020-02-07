محافظ أسيوط: بدء إنشاء محطة وسيطة لإعادة تدوير المخلفات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص قطعة أرض في الظهير الصحراوي لقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة لإعادة تدويرها وتعظيم الاستفادة منها؛ مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في القيام بدور توعوي لمختلف شرائح المجتمع بأهمية هذه المنظومة لتحسين مستوي النظافة والحفاظ علي البيئة العامة وصحة وسلامة المواطنين.





وأوضح يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج أنه تمت معاينة قطعة الأرض في الظهير الصحراوي لقرية الزرابي بحضور الخبير اللبناني ريكاردو خوري خبير آثار بيئية وإجتماعية لشركة CDM smith والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والدكتور نادر شحاته الخبير بالمكتب الاستشاري للمخلفات الصلبة بأسيوط ونور فرج مدير المكتب الاستشاري للدعم الألماني بأسيوط وناصر حالوش مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بأبوتيج وعبد العال محمد رئيس قرية الزرابي.



