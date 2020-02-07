حقيقة إقالة كبير موظفي البيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيبقي على ميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض،، في منصبه، لكنه سيتخذ قرار في المستقبل بشأن مساعده ألكساندر فيندمان، الذي أدلى بشهادته في محاكمة العزل أمام مجلس الشيوخ.





وعقب تبرئة مجلس الشيوخ لترامب من تهم إساءة استغلال السلطة وتعطيل عمل الكونجرس، ذكرت وسائل إعلامية أن ترامب ينوي إقالة مولفاني لاعتقاده بأنه عمل ضده خلال محاكمة العزل، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين أنه لا صحة لهذه التقارير، وفقا لوكالة "سبوتنيك".





وفي وقت سابق، وصف دونالد ترامب محاولة إقالته بـ"العار"، معتبرا إسقاط التهم عنه "انتصار كبير"، مضيفًا أن خسارته للقضية كانت لتتسبب في انهيار الأسواق المالية.





وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.





وبعد التبرئة، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان: " انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت، هو ليس مذنبا".