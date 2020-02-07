نجل المخرج فهمي عبد الحميد: أنا صاحب شخصية فطوطة

قال المخرج وائل فهمي عبد الحميد، نجل المخرج فهمي عبد الحميد، إن والده استوحى شخصية فطوطة منه.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان ينتظر والده وهو طفل صغير خلف باب المنزل وهو يرتدي بدلته وحذاءه وكان حجمه صغير للغاية فكانت الملابس فضفاضة عليه للغاية حينها.





وتابع المخرج وائل فهمي عبد الحميد أن والده استمر يحتفظ بملامح ما حدث عندما كان يرتدي ملابسه وقام باستحضار ملامح شخصيته وهو صغير وقام بإسقاطها على شخصية فطوطة في الفوازير الشهيرة.





أشار إلى أن مسلسل فطوطة كان فى البداية هناك مقترح لان يكون تحت إسم "إبن بطوطة، ولكن منعا للإقتباس تقرر ان يكون تحت إسم إبن فطوطة.





ولفت المخرج وائل فهمي عبدالحميد، نجل المخرج الكبير فهمي عبد الحميد مخرج فوازير فطوطة وألف ليلة وليلة، إلى أن والده كان يعشق الهدوء والعزلة لذلك قرر البقاء بالقناطر الخيرية حتى وفاته.



