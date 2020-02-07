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منوعات

طقس الإمارات.. تحذير للمواطنين بسبب الضباب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:51 م
طقس الامارات
طقس الامارات
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سعيد العربي
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظرًا لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها، حيث قد تنعدم أحيانًا على بعض المناطق الداخلية، خاصةً شمالًا والساحلية، وذلك من الساعة 23:00 من مساء أمس وحتى الساعة 10:00 من صباح اليوم السبت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا ليلًا، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية من الدولة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحيانًا، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:59 والمد الثاني عند الساعة 02:20 ..والجزر الأول عند الساعة 19:28 عند الساعة 06:35.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:02 المد الثاني عند 09:11 ..والجزر الأول عند الساعة 15:08 الجزر الثاني عند الساعة 03:51 .
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