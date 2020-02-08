1698 شابا سجلوا في مبادرتي المجلس الاستشاري وتأهيل وتمكين للشباب ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف أن إجمالى عدد الشباب الذي قاموا بالتسجيل وملء الاستمارة في مبادرتي المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين الشباب قد بلغ" 1698"، وذلك بواقع (1114 شاب وفتاة تقدموا لمبادرة المجلس الاستشاري،و584 للتأهيل والتمكين)،حيث كان اليوم الجمعة هو أخر موعد للتسجيل فى المبادرتين.





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وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد أعلن انطلاق المبادرتين في مؤتمر صحفي عقده في السابع والعشرين من يناير الماضى،حيث تم فتح باب التسجيل والذي استمر حتى أخر اليوم الجمعة، من خلال رابطين تم اتاحتهما أمام الشباب الراغبين في التسجيل عبر استمارات تم نشرها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف على شبكة الإنترنت ،على أن يتم البدء لاحقا في اختيار الشباب من خلال لجنة مختصة للاختيار من بين المتقدمين.





تأتي هذه المبادرات النوعية التي يتبناها الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف في مجال التمكين الفعلي للشباب،في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تترجمها الحكومة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفقًا لرؤية مصر للتنمية 2030 ،مشيرا إلى أن هذه التجربة خطوة جادة نحو الاستفادة من المبادرات الرئاسية الرائدة المنفذة على مدار أكثر من 4 سنوات .



