الأزمات تحاصر نانسي عجرم .. محامية قتيل الفيلا تفجر مفاجآت.. واتهام الفنانة بالسرقة يزيد الأمور تعقيدا

وفي هذا السياق، يستعرض «صدى البلد» أحدث أزمات نانسي عجرم، وآخر المستجدات حول قضية قتيل الفيلا.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول كليب «قلبي يا قلبي» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي أتُهمت للمرة الثانية بسرقة الأغنية، ولكن هذه المرة من النجم العالمي جيمس آرثر، إذ تطابق لحن أغنية «نانسي» التي طرحتها أمس 31 يناير 2020، مع لحن أغنية «آرثر» (Say You Won't Let Go)، التي تم طرحها في شهر سبتمبر 2016.





يأتي ذلك بعدما وجه الفنان العراقي روني داوود، تهمة السرقة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار فيه إلى قيام نانسي بالاستيلاء على حقوقه في أغنية «قلبي يا قلبي» الجديدة.