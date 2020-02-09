الأزمات تحاصر نانسي عجرم .. محامية قتيل الفيلا تفجر مفاجآت.. واتهام الفنانة بالسرقة يزيد الأمور تعقيدا

تورط نانسي عجرم بالسرقة بعد أزمة مقتل الشاب السوري

تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هجوم عنيف على نانسي عجرم









وفي هذا السياق، يستعرض «صدى البلد» أحدث أزمات نانسي عجرم، وآخر المستجدات حول قضية قتيل الفيلا.





حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول كليب «قلبي يا قلبي» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي أتُهمت للمرة الثانية بسرقة الأغنية، ولكن هذه المرة من النجم العالمي جيمس آرثر، إذ تطابق لحن أغنية «نانسي» التي طرحتها أمس 31 يناير 2020، مع لحن أغنية «آرثر» (Say You Won't Let Go)، التي تم طرحها في شهر سبتمبر 2016.

يأتي ذلك بعدما وجه الفنان العراقي روني داوود، تهمة السرقة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار فيه إلى قيام نانسي بالاستيلاء على حقوقه في أغنية «قلبي يا قلبي» الجديدة.





ونشر روني داوود، مقطع فيديو يوضح من خلاله كيفية قيام نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه، وسرقة الأغنية، وعلق قائلًا: «اغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن واليكم الادلة القاطعة في هذا الفيديو الذي يتم المقارنة فيه بين أغنية الفنان روني داوود والفنانة نانسي عجرم».





حملة كبيرة واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد يوم واحد من طرح برومو كليبها الجديد "قلبي يا قلبي"، الذي تم طرحه عبر قناتها على يوتيوب، أمس الأربعاء.

وواجهت نانسي عجرم، هجومًا كبيرًا تمثل في حملة من التعليقات والـ Dislikes، على برمو كليبها الجديد، الذي جاء بالتزامن مع أزمة قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسى، في القضية التي لم تحسم بعد، فوصل عدد الـ Dislikes إلى أكثر من 27 ألف عبر يوتيوب.





كشف موقع LBCI اللبنانى عن تفاصيل جديدة في واقعة قتيل فيلا نانسى عجرم والمتهم فيها زوجها الدكتور فادى الهاشم وذلك بعد اقتحام فيلتها من جانب الشاب السورى محمد الموسى.

وأكدت مصادر لموقع LBCI أن الشاب السورى محمد الموسى تتبع تحركات نانسى عجرم وفيلتها وبحث عنها أيضا على "جوجل" ولم تكن نانسى عجرم الأولى حيث بحث من قبل عن الفنانة هيفاء وهبى والفنانة نجوى كرم وقام بتصوير منزلهما.

وأوضح المصدر للموقع أن زوجته كانت على علم بالجريمة قبل حدوثها حيث تابعت تفاصيل الحادث فور وقوعه مما يثبت أنها شريكة معه فى الجرم.





شغلت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، حيز كبير من الاهتمام والتحقيقات المستمرة، كما أثارت جدلا واسعا حول الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.

وكانت الواقعة بمثابة مفاجأة كبيرة للوسط الفني، وللجمهور أيضًا، الذين قاموا بمساندة نانسي عجرم وزوجها في بداية الأمر، بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الحادث ماهو الا محاولة للسرقة أودت بحياة السارق.

لكن سرعان ما تغيرت الأمور، وظهرت العديد من الأقاويل والسيناريوهات الأخرى، التي تشير لوجود علاقة عمل بين القتيل، ونانسي عجرم، وأن الشاب الذي تم قتله ليس بسارق.

وقالت رحب بيطار، محامية القتيل أمس الخميس، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي غلط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية -وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمن بتكاليف الدفن.. هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة.





وجهت رهاب البيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقى مصرعه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة تحذيرية للوسائل الإعلامية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت رهاب البيطار، في منشور لها على فيسبوك قائلة: «‫بصفتي احد محامي عائلة محمد الموسى فإنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر».‬





أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد توالي الأزمات عليها في الفترة الأخيرة، بداية من أزمة مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلتها وبرصاص زوجها (فادي الهاشم) في القضية المعروفة بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، والتي لا تزال رهن التحقيقات إلى الآن، مرورًا بالأزمة الجديدة حول اتهامها بسرقة لحن أغنية.