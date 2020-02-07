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فن

مفاجأة.. جثة محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم لم تدفن بعد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:19 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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آية عاطف
شغلت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، حيز كبير من الاهتمام والتحقيقات المستمرة، كما اثارت جدلا واسعا حول الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.
وكانت الواقعة بمثابة مفاجأة كبيرة للوسط الفني، وللجمهور أيضًا، الذين قاموا بمساندة نانسي عجرم وزوجها في بداية الأمر، بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن الحادث ماهو الا محاولة للسرقة أودت بحياة السارق.

لكن سرعان ما تغيرت الأمور، وظهرت العديد من الأقاويل والسيناريوهات الأخرى، التي تشير لوجود علاقة عمل بين القتيل، ونانسي عجرم، وأن الشاب الذي تم قتله ليس بسارق.

وقالت رحب بيطار، محامية القتيل أمس الخميس، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي غلط فنحن لم نتلق من  مبادرة رائدات السلام الكويتية -وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمن بتكاليف الدفن.. هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة.

يذكر أن كتبت رحب بيطار، منذ فترة أيضًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل #محمد_موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4،32 دقيقة.وتقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب».

وتابعت بيطار: «هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق - عينت الجلسة القادمة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠، استدعاء: ١/ كل العاملين في العيادة للتحقيق، ٢/شخص يدعى أبو الذهب، ٣/شقيق فادي الهاشم، للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفادتهم». 

يأتي ذلك بعدما مثل فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم) للتحقيق معه في قضية قتل محمد الموسى وذلك بعد اقتحام الفيلا، واستمر التحقيق مع زوج نانسي لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل. 
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