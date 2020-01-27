AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تطورات جديدة تقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:05 م
نانسى عجرم
نانسى عجرم
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف موقع LBCI اللبنانى عن تفاصيل جديدة في واقعة قتيل فيلا نانسى عجرم والمتهم فيها زوجها الدكتور فادى الهاشم وذلك بعد اقتحام فيلتها من جانب الشاب السورى محمد الموسى. 

وأكدت مصادر لموقع LBCI أن الشاب السورى محمد الموسى تتبع تحركات نانسى عجرم وفيلتها وبحث عنها أيضا على "جوجل" ولم تكن نانسى عجرم الأولى حيث بحث من قبل عن الفنانة هيفاء وهبى والفنانة نجوى كرم وقام بتصوير منزلهما.

وأوضح المصدر للموقع أن زوجته كانت على علم بالجريمة قبل حدوثها حيث تابعت تفاصيل الحادث فور وقوعه مما يثبت أنها شريكة معه فى الجرم. 

وكانت كشفت الفنانة نانسى عجرم عن موعد طرح أول أعمالها الفنية بعد أزمتها الأخيرة، والتى مازالت قيد التحقيق، حيث يتهم فيها زوجها فادى الهاشم بقتل شاب سورى يدعى محمد الموسى. 

وقالت نانسى عجرم : «ترقبوا فيديو كليب الجديد بعنوان «قلبى يا قلبى» يطرح فى 31 يناير الحالى» ومن المقرر أن يطرح عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من محامي نانسي عجرم على عائلة الشاب السوري القتيل

تسجيل صوتي ... زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

تهديدات بتحويل قضية قتيل فيلا نانسي عجرم لمحكمة دولية

تصعيد متواصل.. تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

قلب الموازين.. صدى البلد يحاور شقيق قتيل فيلا نانسي عجرم

رد على أرض الواقع.. أول تصرف من عائلة قتيل فيلا نانسي عجرم

ترشيحاتنا

أم بلا قلب.. حبس ربة منزل قتلت طفلها بـ شومة في مصر القديمة

مصرع عمار السخنة أخطر العناصر الإجرامية فى صحراء السويس

أكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصرى.. إلزم شركة راية القابضة برد 110 ملايين جنيه

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

بعد رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تثير الجدل بإطلالة صيفية أمام دولاب أحذيتها

نانسي عجرم تتجاوز أحزان أزمة قتيل فيلتها بهذه الطريقة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالجبنة والقشطة فى الفرن وبطاطس مشوية وكب كيك موز