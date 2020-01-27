تطورات جديدة تقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

كشف موقع LBCI اللبنانى عن تفاصيل جديدة في واقعة قتيل فيلا نانسى عجرم والمتهم فيها زوجها الدكتور فادى الهاشم وذلك بعد اقتحام فيلتها من جانب الشاب السورى محمد الموسى.





وأكدت مصادر لموقع LBCI أن الشاب السورى محمد الموسى تتبع تحركات نانسى عجرم وفيلتها وبحث عنها أيضا على "جوجل" ولم تكن نانسى عجرم الأولى حيث بحث من قبل عن الفنانة هيفاء وهبى والفنانة نجوى كرم وقام بتصوير منزلهما.





وأوضح المصدر للموقع أن زوجته كانت على علم بالجريمة قبل حدوثها حيث تابعت تفاصيل الحادث فور وقوعه مما يثبت أنها شريكة معه فى الجرم.





كشفت الفنانة نانسى عجرم عن موعد طرح أول أعمالها الفنية بعد أزمتها الأخيرة، والتى مازالت قيد التحقيق، حيث يتهم فيها زوجها فادى الهاشم بقتل شاب سورى يدعى محمد الموسى. وكانت

« قلبى يا قلبى » يطرح فى 31 يناير الحالى» ومن المقرر أن يطرح عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب. وقالت نانسى عجرم : «ترقبوا فيديو كليب الجديد بعنوانقلبى يا قلبىيطرح فى 31 يناير الحالى» ومن المقرر أن يطرح عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.



