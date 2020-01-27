باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids

نانسى عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة منTheVoiceKids. حرصت منذ أيام الفنانة اللبنانيةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة منTheVoiceKids.





نانسي عجرم فى الصورة بإطلالة كلاسيك جذابة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأحمر، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التى تتصدر احدث صيحات الموضة، كما تميز بالقماش الستان الذى زاد من جاذبيتها. تألقتفى الصورة بإطلالة كلاسيك جذابة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأحمر، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التى تتصدر احدث صيحات الموضة، كما تميز بالقماش الستان الذى زاد من جاذبيتها.





نانسي عجرم توقيع المصمم David Koma، فيما وصل سعره 1,169 يورو قبل الخصم ولكن بعد الخصم بلغ 818 يورو أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصرى. وقد حمل تصميمتوقيع المصمم David Koma، فيما وصل سعره 1,169 يورو قبل الخصم ولكن بعد الخصم بلغ 818 يورو أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصرى.





نانسي عجرم مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء الشفاه باللون الأحمر، فيما أعتمدت على خصلات شعرها البنى المموجه المنسدله على كتفيها. ووضعتمكياجا جذابا مرتكزا على طلاء الشفاه باللون الأحمر، فيما أعتمدت على خصلات شعرها البنى المموجه المنسدله على كتفيها.



