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مرأة

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:18 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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هاجر هانئ
حرصت منذ أيام الفنانة اللبنانية نانسى عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة منTheVoiceKids.

تألقت نانسي عجرم فى الصورة بإطلالة كلاسيك جذابة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأحمر، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التى تتصدر احدث صيحات الموضة، كما تميز بالقماش الستان الذى زاد من جاذبيتها.

وقد حمل تصميم نانسي عجرم توقيع المصمم David Koma، فيما وصل سعره 1,169 يورو قبل الخصم ولكن بعد الخصم بلغ 818 يورو أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصرى.

ووضعت نانسي عجرم مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء الشفاه باللون الأحمر، فيما أعتمدت على خصلات شعرها البنى المموجه المنسدله على كتفيها.


باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids
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