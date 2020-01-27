بعد حضورها معرض الكتاب .. سما المصري تثير الجدل مجددا





ورغم عدم اتخاذ ادارة المعرض اى موقف من حضورها الفعاليات الا ان واقعة طرد سما المصرى تظل الاكثر جدلا داخل الوسط الفنى خاصة أن طردها لم يتوقف فقط عن معرض الكتاب حيث تعرضت الى هذا الموقف اكثر من مرة فى عدد من المناسبات.





ابرز هذه المواقف التى تم فيها طرد سما المصرى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41 التى اقيمت نهاية العام الماضى حيث اثارت جدلا واسعا فور وصولها مرتدية ملابس جرئية وتغطى راسها بالحجاب وهو ما تسبب فى حالة من الغضب لدى ادارة المهرجان و قررت طردها من حفل الافتتاح.





ولم تكن هذه المرة الاولى التى اثارت فيها الجدل بمهرجان القاهرة السينمائى حيث تواجدت فى دورات سابقة ولكن تعاملت ادارة المهرجان معها بشكل غير ملفت وفضلت تجاهل الامر.





واثارت سما المصرى علامات استفهام بعد ان حضرت احدى مباريات كرة القدم للمنتخب الوطنى فى بطولة امم افريقيا وتحديدا بمباراة مصر واوغندا وعلق متابعيها على الصور التى نشرها عبر حسابها على انستجرام بعدد من التعليقات غير الايجابة حول سر ذهبها الى مثل هذه المناسبات وانها فقط تتعمد اثارة الجدل.

أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصرى جدلا واسعا فور ظهورها فى معرض الكتاب أمس حيث تحدت ادارة المعرض بالحضورها بعد واقعة سابقة بطردها.