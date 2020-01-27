AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد حضورها معرض الكتاب .. سما المصري تثير الجدل مجددا

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:29 م
سما المصرى
سما المصرى
Advertisements
أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصرى جدلا واسعا فور ظهورها فى معرض الكتاب أمس حيث تحدت ادارة المعرض بالحضورها  بعد واقعة سابقة بطردها. 

ورغم عدم اتخاذ ادارة المعرض اى موقف من حضورها الفعاليات الا ان واقعة طرد سما المصرى تظل الاكثر جدلا داخل الوسط الفنى خاصة أن طردها لم يتوقف فقط عن معرض الكتاب حيث تعرضت الى هذا الموقف اكثر من مرة فى عدد من المناسبات. 

ابرز هذه المواقف التى تم فيها طرد سما المصرى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41 التى اقيمت نهاية العام الماضى حيث اثارت جدلا واسعا فور وصولها مرتدية ملابس جرئية وتغطى راسها بالحجاب وهو ما تسبب فى حالة من الغضب لدى ادارة المهرجان و قررت طردها من حفل الافتتاح. 

ولم تكن هذه المرة الاولى التى اثارت فيها الجدل بمهرجان القاهرة السينمائى حيث تواجدت فى دورات سابقة ولكن تعاملت ادارة المهرجان معها بشكل غير ملفت وفضلت تجاهل الامر. 

واثارت سما المصرى علامات استفهام بعد ان حضرت احدى مباريات كرة القدم للمنتخب الوطنى فى بطولة امم افريقيا وتحديدا بمباراة مصر واوغندا وعلق متابعيها على الصور التى نشرها عبر حسابها على انستجرام بعدد من التعليقات غير الايجابة حول سر ذهبها الى مثل هذه المناسبات وانها فقط تتعمد اثارة الجدل.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالطرحة.. سما المصرى تثير الجدل فى افتتاح القاهرة السينمائى.. شاهد

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

تعرف على 3 غرائب خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حدث ليلا .. شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.. وتركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة

إطلالات جريئة لنجوم الفن بمهرجان القاهرة السينمائى.. أول تعليق لـ رانيا يوسف بعد السخرية من فستانها وأول ظهور لزوجة حسين فهمي

من صاحب دعوة سما المصري لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

كانت في طريقها إلى تركيا.. طائرة ليبية تهبط اضطراريا في مطار معيتيقة

حلم كبير.. كهربا يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة في أحدث ظهور له.. شاهد

مذيعة كويتية هاجمته.. قصة حفل أحياه إيهاب توفيق بعد وفاة والده بأسبوع

وضعتها في الغسالة.. أم تقتل رضيعتها بعد لحظات من ولادتها.. صور

أكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصرى.. إلزم شركة راية القابضة برد 110 ملايين جنيه

القومية للزلازل تكشف حقيقة تعرض القاهرة لهزة أرضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالجبنة والقشطة فى الفرن وبطاطس مشوية وكب كيك موز

لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل

فوتو سيشن ببلاش .. اتصور ووثق زيارتك لمعرض الكتاب بعدسات مصورين محترفين