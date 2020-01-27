نانسي عجرم تتجاوز أحزان أزمة قتيل فيلتها بهذه الطريقة.. تفاصيل

كشفت الفنانة نانسى عجرم عن موعد طرح أول أعمالها الفنية بعد أزمتها الأخيرة، والتى مازالت قيد التحقيق، حيث يتهم فيها زوجها فادى الهاشم بقتل شاب سورى يدعى محمد الموسى.
وقالت نانسى عجرم : «ترقبوا فيديو كليب الجديد بعنوان «قلبى يا قلبى» يطرح فى 31 يناير الحالى» ومن المقرر أن يطرح عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.
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عن آخر مستجدات قضية قتيل فيلا نانسى عجرم فقد تم التحقيق يوم الخميس الماضى مع زوجها بعد أن وجهت له القاضية غادة عون تهمة قتل العمد معطوفة على مادة أخرى تمنحه أحقية الدفاع عن النفس.
ومن المقرر أن تستمر التحقيقات فى مارس المقبل حيث قررت التحقيقات استدعاء كل المقربين من زوج نانسى عجرم.