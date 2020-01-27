على غزلان يثير الجدل بصورة جديدة مع منة عرفة.. شاهد

وعلق على غزلان على الصورة قائلا : "قريبا أوى" وهو الأمر الذى دفع متابعيه للظن بأنه يتحدث عن خطبته من منة عرفة بعد حالة الجدل التى ثارت فى الفترة الأخيرة.

كانت

الفنانة الشابة منة عرفة ، قد

ظهرت

في إحدى الصور التي نشرها

اليوتيوبر على غزلان، وهي تنظر إليه بلهفة، وترتدي الدبلة في يدها اليمنى، ما جعل البعض يرجح الأخبار التي انتشرت حول خطبتهما، على الرغم من إنكار منة لهذه الأخبار

وذلك، بعدما انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صورة جريئة لـ منة عرفة، عبر وسائل السوشيال ميديا وهي تجلس على أحد الشواطئ بمايوه أسود جريء.