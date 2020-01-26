شائعات الحب تلاحق الفنانين.. أنباء حول ارتباط الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. منة عرفة وعلي غزلان يثيران الجدل

لاحقت أنباء الأرتباط النجوم، خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وكانب عضها شائعات، وأخرى تم تـأكيده، وبعض الانباء التي لم تعرف حقيقتها حتى الأن، ونستعرض لكم أبرز النجوم الذين لاحقتهم هذة الأخبار من خلال التقرير التالي:





منة عرفة وعلي غزلان

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب تردد أنباء حول خطبتها من "اليوتيوبر" علي غزلان بسبب ظهورهما في أكثر من مناسبة سويا، وتصدرت منة عرفة مؤشر البحث جوجل.





ونشر "اليوتيوبر" علي غزلان صورة برفقة منة عرفة علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "غزلان" علي الصورة قائلا:"أفضل شئ حدث لي علي الإطلاق"، وأثار هذا التعليق الجدل وظن البعض أنهما مخطوبان.





ونفت منة عرفة صحة هذة الأنباء في تصريحات صحفية قائلة:" من وقت ظهور شائعة ارتباطي بعلي غزلان، وأنا أضحك لأن الشائعات تنال مني للمرة الثانية، فقد ظهرت شائعة منذ فترة أنني متزوجة ولدي ابنة، وقابلت الأمر بضحك وفضلت الصمت".





وأضافت: "أنا وعلي غزلان أصدقاء، ولو كان هناك مشروع ارتباط بيننا، بالتأكيد لن نخجل في الإعلان عنه، ولكن أؤكد أن ما يتردد شائعة".









ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي

وترددت الانباء حول ارتباط الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، بسبب صورهم معا في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، التي دفعت البعض لـ تردد أقاويل حول وجود علاقة حب بينهما.





وعلق العوضي على الأمر بشكل غير مباشر، حيث قام بنشر أغنية "ياسمينا" لـ منير من خلال خاصية الـ "Story" عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وعلق قائلًا: "منير جامد برضو".

ونشر العوضي، صورة لممثلة أجنبية تدعى Catherine zeta Jones، تشبه ياسمين عبد العزيز، كثيرًا وعلق على الصورة قائلًا: "هذا هو ذوقي"، الأمر الذي يشير إلى حقيقة وجود علاقة حب بينه وبين ياسمين عبد العزيز، ربما سوف يعلنون عنها بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة.





محمد رمضان وحلا شيحة

وترددت منذ فترة أنباء عن وجود علاقة حب بين محمد رمضان، وحلا شيحة بعد مشاركتهم سويا في مسلسل "زلزال"، والتي ثبتت عدم صحتها.





ونفي الفنان محمد رمضان هذه الشائعات من خلال تصاريح صحفية حيث قال:" حلا أختي وصديقتي وصديقة زوجتي أيضًا، وسعيد بعودتها الفنية بالمشاركة معي في مسلسل "زلزال"، فهي ممثلة وإنسانة رائعة جدًا، وربنا يديم المحبة بيننا دائمًا".