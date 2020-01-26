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فن

نانسي عجرم تنشر صورا جديدة بعد شائعة منعها من السفر

الأحد 26/يناير/2020 - 05:25 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة نانسي عجرم مجموعة جديدة من الصور عبر خاصية الأستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، وذلك بعد انتشار خبر عن منعها من السفر على خلفية القضية المتورط فيها زوجها الدكتور فادي الهاشم بالقتل العمد.

وظهرت نانسي عجرم في الصور وهي وسط الجليد وترتدي ملابس باللون الأزرق وسط ابتسامات منها.

من ناحية أخرى حددت محكمة جبل لبنان شهر مارس المقبل لاستكمال قضية قتل طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم للقتيل السوري محمد حسن الموسى. 

وطلب قاضي المحكمة الحصول على الـ"داتا" الخاصة بهاتف القتيل السوري محمد الموسى للاطلاع على المكالمات التي أجراها مع عيادة فادي الهاشم قبل أشهر من مقتله، بهدف جمع معلومات عن زوج الفنانة اللبنانية. 

وتستعد رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ "قتيل فيلا نانسي عجرم"، للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في تحرك جديد منها لاستكمال الأوراق في ملف التحقيق بقضية مقتل «الموسى»، على أن تبقى هناك لعدة أيام لمتابعة خط سير القضية. 

من جهة أخرى، نشرت رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ "قتيل فيلا نانسي عجرم"، أحدث تطورات القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات مع فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية.
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