نانسي عجرم تنشر صورا جديدة بعد شائعة منعها من السفر

نشرت الفنانة نانسي عجرم مجموعة جديدة من الصور عبر خاصية الأستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، وذلك بعد انتشار خبر عن منعها من السفر على خلفية القضية المتورط فيها زوجها الدكتور فادي الهاشم بالقتل العمد.





وظهرت نانسي عجرم في الصور وهي وسط الجليد وترتدي ملابس باللون الأزرق وسط ابتسامات منها.



