أمر بتفريغ مكالمات.. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

كشفت مصادر قضائية لمحطة LBCI اللبنانية، أن قتيل فيلا نانسي عجرم، قام بالاتصال أكثر من مرة على عيادة الدكتور فادي الهاشم، زوجها، الامر الذي يؤكد معرفته المسبقه بهما وتتبعه لخط سيرهما.





وأفادت المصادر بأن قاضي التحقيقات الخاصة بالقضية أمر بتفر يغ المكالمات الخاصة بالقتيل، لمعرفة الحوار الذي جرى بينه وبين الشخص الذي قام بالرد عليه من العيادة.





يذكر أن رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، تستعد للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في تحرك جديد منها لاستكمال الأوراق في ملف التحقيق بقضية مقتل «الموسى»، على أن تبقى هناك لعدة أيام لمتابعة خط سير القضية.





من جهة أخرى، نشرت رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، أحدث تطورات القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات مع فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية.