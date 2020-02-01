أزمة جديدة.. نانسي عجرم متهمة بسرقة شخص آخر

، التي أتُهمت للمرة الثانية بسرقة الأغنية، ولكن هذه المرة من النجم العالمي جيمس آرثر، إذ تطابق لحن أغنية «نانسي» التي طرحتها أمس 31 يناير 2020، مع لحن أغنية «آرثر» (Say You Won't Let Go)، التي تم طرحها في شهر سبتمبر 2016.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول كليب «

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وتعد هذه الاغنية، الأولى بعد أزمة نانسي عجرم، الاخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.





وتواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج ذا فويس كيدز، وتستعد للظهور في البرنامج فور إنتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.





وتواصل نانسي تجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لاول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى، بنشر تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، حيث كتبت "تصبحون على الحب".