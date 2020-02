أزمة جديدة.. نانسي عجرم متهمة بسرقة شخص آخر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول كليب «

» للفنانة اللبنانية

، التي أتُهمت للمرة الثانية بسرقة الأغنية، ولكن هذه المرة من النجم العالمي جيمس آرثر، إذ تطابق لحن أغنية «نانسي» التي طرحتها أمس 31 يناير 2020، مع لحن أغنية «آرثر» (Say You Won't Let Go)، التي تم طرحها في شهر سبتمبر 2016.