AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب واقعة القتل.. هجوم جديد على نانسي عجرم

الخميس 30/يناير/2020 - 11:54 م
نانسي عجرم - قتيل
نانسي عجرم - قتيل فيلتها
Advertisements
سعيد فراج
حملة كبيرة واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد يوم واحد من طرح برومو كلبيها الجديد "قلبي يا قلبي"، الذي تم طرحه عبر قناتها على يوتيوب، أمس الأربعاء. 

وواجهت نانسي عجرم، هجومًا كبيرًا تمثل في حملة من التعليقات والـ Dislikes، على برمو كليبها الجدبد، الذي جاء بالتزامن مع أزمة قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسي، في القضية التي لم تحسم بعد، فوصل عدد الـ Dislikes إلى أكثر من 1500 عبر يوتيوب. 

وتعد هذه الاغنية، الأولى بعد أزمتها الاخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.

وعلى جانب آخر تواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج ذا فويس كيدز، وتستعد للظهور في البرنامج فور إنتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.

بينما تواصل نانسي تجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لاول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى، بنشر تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، حيث كتبت " تصبحون على الحب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطل.. ياسر جلال يشيد بزوج نانسي عجرم بعد قتله لص اقتحم منزلهم

الله يحميكي من كل سوء.. سيرين عبد النور تدعم نانسي عجرم بعد مقتل الشاب السوري

قلب الموازين.. صدى البلد يحاور شقيق قتيل فيلا نانسي عجرم

تهديدات بقتل نانسى عجرم وزوجها بسبب قتيل فيلتها.. والفنانة تتخذ هذا القرار

تطور جديد .. مثول زوج نانسى عجرم لـ التحقيقات مجددا في قضية قتيل فيلتها

بعد أول جلسة محاكمة.. نانسي عجرم تتجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم

ترشيحاتنا

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلى والهلال السوداني

رامي راضون: يارب اللي بيسرق كابل كهرباء يتكهرب

أنظمة دفاع جوي وقاعدة عسكرية .. التفاصيل الكاملة للعمل العسكري التركي داخل ليبيا

بعد قص وتغيير لون شعرها.. نيرمين الفقى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

إشادات وانتقاد.. ماذا قدم وليد أزارو خلال الظهور الأول في الدوري السعودي

بعد خطاب الزمالك.. اتحاد الكرة يطالب الكاف بنقل السوبر الإفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهم بحيازة مخدرات يدخن سيجارة حشيش داخل قاعة المحكمة.. شاهد ما حدث

بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد

شاهد.. تركيب زجاج مضاد للرصاص في مطعم وجبات سريعة شهير لهذا السبب