بسبب واقعة القتل.. هجوم جديد على نانسي عجرم

وواجهت نانسي عجرم، هجومًا كبيرًا تمثل في حملة من التعليقات والـ Dislikes، على برمو كليبها الجدبد، الذي جاء بالتزامن مع أزمة قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسي، في القضية التي لم تحسم بعد، فوصل عدد الـ Dislikes إلى أكثر من 1500 عبر يوتيوب.

وتعد هذه الاغنية، الأولى بعد أزمتها الاخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.





وعلى جانب آخر تواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج ذا فويس كيدز، وتستعد للظهور في البرنامج فور إنتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.



