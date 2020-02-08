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رياضة

إصابة نجم الهلال السعودي قبل لقاء خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا

السبت 08/فبراير/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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عمر سلامة
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته عصر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة شاهر خودرو الإيراني، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

ويستهل نادي الهلال حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي، بمواجهة شاهر خودرو الإيراني، الاثنين المقبل، على ملعب زعبيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، في افتتاح دور المجموعات لنسخة 2020.

وبدأ المران بتدريبات لياقية منوعة، قبل أن يقوم الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال بتطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

وفي السياق، ذاته تعرض قائد الفريق محمد الشلهوب لإصابة على مستوى العضلة الخلفية، خلال تدريبات اليوم.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة نادي الهلال، إلى مدينة دبي الإماراتية، من أجل الاستعداد لمواجهة شاهر خودرو.
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