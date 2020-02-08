الإصلاح والنهضة يستضيف وفد "التنسيقية" لطرح رؤية الحزب بشأن الاستحقاقات الانتخابية

استضاف حزب الإصلاح والنهضة وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله هشام مصطفى عبد العزيز -رئيس الحزب-، وفريد مناع -الأمين العام للحزب-، والدكتور عمرو نبيل نائب رئيس الحزب للشئون السياسية و كلا من الدكتور على عبد المطلب والدكتور أيمن مرسي -عضوا المكتب السياسي للحزب.





عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.





وأشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.