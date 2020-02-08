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توك شو

شاهد.. مرشد الإخوان الأسبق يضلل الناس

السبت 08/فبراير/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشفت الإعلامية أمانى الخياط، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، قائلة "لدينا معلومات حصرية عن تنظيم جماعة الإخوان بانهم بعد إحباطهم قرروا تجنيد الاطفال".

وأوضحت أمانى الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "قيادات الإخوان تتاجر بالدين الإسلامى لاستقطاب الشباب للجماعة الإرهابية ويستبدلون النبي صلي الله عليه وسلم بالإمام حسن البنا كقدوة لشباب الجماعة".

وعرضت الخياط، فيديو نادرا لحوار الأشبال مع مصطفى مشهور المرشد الام للجماعة الإخوان الإرهابية عام 1993.

وتضمن الفيديو تضليلا من المرشد السابق للجماعة الإرهابية، وقال: "الامام البنا بعد سقوط الخلافة العثمانية رأى ضرورة وجود خلافة تحمى المسلمين وتكون شوكة للأعداء".

وتابعت أمانى الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة": "جماعة الإخوان نجحت فى تضليل أعداد كبيرة باسم الدين لتنفيذ عمليات انتحارية والبعض الآخر يتدرب على تنفيذ أعمال إنتحارية، مردفة: "التنظيم الإرهابي يجري تغييرات على مناهجه لتكريس أعمال العنف".
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