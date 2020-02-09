الأهلي يرفض تأجيل القمة .. عبد الحفيظ لـ هاني زادة: لم أسع للانضمام للزمالك

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بأنه كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك وهو لاعب.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: "لم أسع للانتقال إلى نادي الزمالك، أ حترم المهندس هاني زادة جدا ولكن لم أسع للانتقال إلى الزمالك.





وأتم: "أي لاعب في الأهلي وهو عنده 19 سنة كل الأندية بتتفاوض معه فمن الطبيعي أن يكون طلبني الزمالك ولكني لم أسع إليه ولم أوافق.



