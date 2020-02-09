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رياضة

هاني حتحوت: أحمد شديد قناوي انفرد برقم خاص في الدوري المصري الممتاز.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:31 ص
أحمد شديد قناوي
أحمد شديد قناوي
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أحمد شديد قناوي، الظهير الأيسر للإنتاج الحربي، انفرد برقم خاص في الدوري المصري الممتاز، بعد مشاركته أمام مصر المقاصة.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن أحمد شديد قناوي حقق رقما خاصا في الدوري المصري، بعد أن أصبح أكثر لاعب في تاريخ المسابقة يشارك في عدد مباريات متتالية، برصيد 120 مباراة.

وأكد هانى حتحوت، إن مشاركة أحمد شديد قناوى، على مدار 120 مباراة متتالية، يؤكد إنه أحد العناصر الأساسية مع أى ناد لعب له خلال تلك الفترة، إذ لعب جميع المباريات مع فريقين للموسم الرابع على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان في موسم 2016 /2017 والإنتاج الحربي 3 مواسم هي 2017/2018 و2018/2019 و2019/ 2020.
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