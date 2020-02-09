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من أديس أبابا.. وزير الخارجية يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:05 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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حمزة شعيب
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك اجتماعًا وزاريًا يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 فبراير، لافتا إلى أنهم يسعون للوصول إلى حل نهائى فى الجولة المقبلة من المفاوضات.

وتابع وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"معظم المفاوضات ستركز على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق، مشيرا إلى أن هناك مجالا آخر للعودة إلى جولة أخيرة إذا تطلب الأمر، وذلك قبل انقضاء شهر فبراير.

ونوه شكرى إلى أن هناك عددا وفيرا من رؤساء دول مجلس  السلم والأمن حرصوا على المشاركة فى جلسة اليوم نظرا لأهميتها، ورغبتهم فى استقر ار الوضع الليبيي.

وأوضح:"نتابع التدخلات التركية فى ليبيا متابعة حثيثة بحكم العروبة والأخوة التى تربطنا بدولة  ليبيا ولكن الأخطر الآن هو تمويل ميليشيات وحثهم على قتال الليبيين".


وكان قد التقى سامح شكري، وزير الخارجية، صباح  الخميس، وزيرة الخارجية الكينية الجديدة راشيل أومامو Raychelle Omamo، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير 2020.

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