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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير وكالة المخابرات المركزية يصل القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة

ويليام بيرنز
ويليام بيرنز

وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” ويليام بيرنز إلى القاهرة لعقد اجتماعات بشأن الصراع الدائر في قطاع غزة، حسبما ذكرت مصادر في مطار القاهرة ومصدر أمني مصري، لوكالة أنباء عالمية. 

ويؤكد هذا التطور أهمية الدور الذي تلعبه مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس لتأمين وقف إطلاق النار والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن في غزة.

جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة 

ومع استمرار العنف في غزة، تكثفت الجهود الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية. إن مشاركة مصر في هذه المفاوضات تعكس دورها الطويل الأمد كوسيط رئيسي في الصراعات الإقليمية وعلاقاتها الوثيقة مع كل من إسرائيل وحماس.

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ويؤكد وجود مدير وكالة المخابرات المركزية في القاهرة التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في غزة. ومن خلال المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى في القاهرة، تهدف الولايات المتحدة إلى الاستفادة من نفوذها وقنواتها الدبلوماسية لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

 

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