القبض على سائق "هراس الأسفلت" المتسبب في دهس فتاة الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على سائق هراس أسفلت وذلك في اتهامه بدهس فتاة خلال أعمال رصف أسفلت بالشارع التجاري.



وكانت المنطقة تشهد أعمال تطوير ووضع الطبقة الأسفلتية، وخلال تحرك المعدة الثقيلة (الدكاك) لتسوية الطريق، دهست الفتاة، ما أسفر عن وفاتها في الحال بموقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولية حول إجراءات تأمين موقع العمل بالشارع الحيوي.



لقيت فتاة تبلغ من العمر 31 عاماً مصرعها في حادث مأساوي بمحافظة الإسماعيلية، إثر تعرضها للدهس أسفل عجلات "هراس" تابع لشركة مقاولات، أثناء قيامها بأعمال رصف وتسفلت بالشارع التجاري.

من جانبه نعى اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بسمة مجدي ابنة الإسماعيلية التي توفت اليوم الأحد، نتيجة حادث أليم بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، متوجهًا بخالص العزاء لأسرة الفتاة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم زويها الصبر والسلوان.

ووجَّه "حسب الله"، بمحاسبة المسئولين عن الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا، بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وإيقاف مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

