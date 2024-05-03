أونروا تكشف واقع النساء المروع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة 3 مايو 2024 عن إحصائيات صادمة بشأن الوضع الإنساني للنساء في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تستهدف النساء بشكل أساسي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت "أونروا" في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن "الحرب في غزة لا تزال حربا على النساء"، مشيرة إلى "مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة وإصابة 19 ألفا أخريات" جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر اكتوبر الماضي.

وأشارت وكالة اللاجئين الفلسطينيين إلى أن "37 طفلا يفقدون أمهاتهم كل يوم"، مشددة على أن الظروف في قطاع غزة "مروعة"، إذ تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه والأدوات الصحية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان ضد سكان القطاع، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 34,622 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 77,867 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.