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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتحاد الدولي للصحفيين: نواصل جمع الأدلة على انتهاكات إسرائيل لأبناء المهنة الفلسطينيين

الصحفيين الفلسطينين
الصحفيين الفلسطينين

قال تيم داوسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إن الصحافة لعبت دورًا مهمًا في الكشف عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدًا أن وضع الصحافة في قطاع غزة بالغ السوء والصحفيون هناك واجهوا ظروفًا عصيبة.

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وأضاف داوسون، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاتحاد الدولي للصحفيين قدّم شكاوى إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه لا بد من الضغط على إدارة بايدن كي تلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة.

 

وأكد أن الاتحاد الدولي للصحفيين يواصل جمع الأدلة التي تثبت الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة أشكال الدعم والتضامن للصحفيين في قطاع غزة، لكننا واجهنا عراقيل إسرائيلية هائلة.


 

الصحافة الجرائم إسرائيل غزة قطاع غزة

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