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أحمد حجاج: أهم إنجاز قدمته مصر لـ أفريقيا إنشاء منطقة التجارة الحرة.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:43 ص
لسفير أحمد حجاج ،
لسفير أحمد حجاج ، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقي
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شيرين عادل
قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن أهم إنجاز قدمته مصر لأفريقيا هو إنشاء منطقة التجارة الحرة فى أفريقيا.

وكشف أحمد حجاج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن إنشاء مصر لمنطقة التجارة ساهم فى تبادل السلع والخدمات الأفريقية دون رسوم جمركية.

وأضاف الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن زيادة التبادل المصرى الأفريقى سيسهم فى زيادة فرص العمل للشباب الأفريقي، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأفريقية وثيقة الصلة والذى ترتب عليه زيادة معدل الأنشطة المصرية داخل القارة الأفريقية.

وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، لمقر إقامته في أديس أبابا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33، واستقبلته الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي، لدى وصوله مطار أديس أبابا، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. 

ويشارك الرئيس السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، التي ستعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.
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