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أخبار العالم

رغم تهديدات أردوغان .. انتصارات جديدة للجيش السوري في معارك الشمال

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:35 ص
الجيش السوري
الجيش السوري
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محمد علي
حقق الجيش السوري تقدمًا في معاركه بالشمال السوري، رغم التهديدات التركية والحشود الكبيرة لقواته المناوئة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سورية. 

وتقدم الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي.

وتمكنت وحدات الجيش من السيطرة على بلدة العيس الاستراتيجية، وبذلك تكون أهمُ النقاط المؤدية للسيطرة الكاملة على الطريق الدولي "إف خمسة"، الرابط دمشق بحلب بيد القوات الحكومية.

فيما لم يتبق سوى عدة مواقع على بعد خمسة عشر كيلو مترا عن الطريق تحت سيطرة المسلحين.

وبحسب الإعلام السوري حوصرت تل العيس من خلال التقاء وحدات الجيش السوري من ريف حلب مع وحدات الجيش القادمة من ريف إدلب الجنوبي.

وبهذا تكون قوات الجيش السوري، وفي تقدم سريع خلال أيام قليلة، استعادت أكثر من 42 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.


فيما لم تتمكن تركيا، على الرغم من نقاط مراقبتها والدعم الذي تقدمه لهؤلاء المسلحين، من تغيير نتائج المعادلة العسكرية على الأرض.

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