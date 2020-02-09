كل ما تريد معرفته عن حفل الأوسكار الـ92.. الموعد والمرشحون وقناة العرض

ساعات وينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يتابعه الملايين حول العالم، في نسخته الـ92، والذي سيقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية مساء اليوم، الأحد بتوقيت ولاية كاليفورنيا، أي فجر الاثنين بتوقيت مصر ويذاع على قناة ABC الأمريكية.
ويقدم الحفل زازي بيتز، وتيموثي تشالاميت، ولين مانويل ميراندا، وأنتوني راموس، ومارك روفالو، وميندي كالينج، وكيلي ماري تران، وجيمس كوردن، وبينيل كروز، وبيني فيلدشتاين، وزاك جوتساجن، وديان كيتون، وشيا لابوف، وجورج ماكاي، وستيف مارتن، ومايا رودولف، وسيجورني ويفر.
وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.
جائزة أفضل فيلم
Once Upon a Time in Hollywood
The Irishman
Jojo rabbit
Joker
Little women
Marriage story
1917
Paratise
Ford v Ferrari
جائزة أفضل مخرج
The Paratise
بونغ جون
Joker
تود فيليبس
The Irishman
مارتن سكورسيزي
1917
سام ميديز
Once upon a time in Hollywood
كوينتين تارانتينو
جائزة أفضل ممثل
خواكين فينيكس عن فيلم Joker
أنطونيو بانديراس - PAIN AND GLORY
ليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
آدم درايفر - MARRIAGE STORY
جوناثان برايس - THE TWO POPES
جائزة أفضل ممثلة
Judy
رينيه زيلوجر
Marriage story
سكارليت جوهانسون
Little women
سيرشا رونان
Bombshell
تشارليز ثيرون
Harriet
كاثينا اريفو
جائزة أفضل ممثل دور ثان
Once Upon a time in Hollywood
براد بيت
A beautiful day in heaven
توم هانكس
The two popes
أنتوني هوبكينز
The Irishman
آل باتشينو
The Irish man
جو بيسكي
أفضل ممثلة دور ثان
Marriage story
لورا ديرن
ريتشارد جويل عن Kathy Bates
سكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbit
فلورنسا بف عن Little Women
مارجوت روبي عن Bombshell
جائزة أفضل سيناريو مقتبس
Little women
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
The two popes
جائزة أفضل سيناريو أصلي
Once upon a time in Hollywood
Knives out
Marriage story
1917
Paratise
أفضل تصوير سينمائي
فيلم 1917
The Irishman
Joker
The Lighthouse
Once Upon a Time in Hollywood
جائزة أفضل أزياء
Little women
“The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Once Upon a Time in Hollywood
أفضل مونتاج
فيلم Ford V Ferrari
The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Parasite”
أفضل مكياج وتصفيف شعر
فيلم Maleficent: Mistress of Evil
Bombshell
“Joker”
“Judy”
1917
أفضل فيلم كارتوني
“Toy Story 4
How to Train Your Dragon
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية
Paratise
“Corpus Christi”
“Honeyland”
“Les Miserables”
“Pain and Glory”