كل ما تريد معرفته عن حفل الأوسكار الـ92.. الموعد والمرشحون وقناة العرض

ساعات وينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يتابعه الملايين حول العالم، في نسخته الـ92، والذي سيقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية مساء اليوم، الأحد بتوقيت ولاية كاليفورنيا، أي فجر الاثنين بتوقيت مصر ويذاع على قناة ABC الأمريكية.





ويقدم الحفل زازي بيتز، وتيموثي تشالاميت، ولين مانويل ميراندا، وأنتوني راموس، ومارك روفالو، وميندي كالينج، وكيلي ماري تران، وجيمس كوردن، وبينيل كروز، وبيني فيلدشتاين، وزاك جوتساجن، وديان كيتون، وشيا لابوف، وجورج ماكاي، وستيف مارتن، ومايا رودولف، وسيجورني ويفر.





وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.





جائزة أفضل فيلم

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Jojo rabbit

Joker

Little women

Marriage story

1917

Paratise

Ford v Ferrari





جائزة أفضل مخرج

The Paratise

بونغ جون





Joker

تود فيليبس





The Irishman

مارتن سكورسيزي





1917

سام ميديز





Once upon a time in Hollywood

كوينتين تارانتينو





جائزة أفضل ممثل

خواكين فينيكس عن فيلم Joker

أنطونيو بانديراس - PAIN AND GLORY

ليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD

آدم درايفر - MARRIAGE STORY

جوناثان برايس - THE TWO POPES





جائزة أفضل ممثلة

Judy

رينيه زيلوجر

Marriage story

سكارليت جوهانسون

Little women

سيرشا رونان

Bombshell

تشارليز ثيرون

Harriet

كاثينا اريفو





جائزة أفضل ممثل دور ثان

Once Upon a time in Hollywood

براد بيت





A beautiful day in heaven

توم هانكس

The two popes

أنتوني هوبكينز

The Irishman

آل باتشينو

The Irish man

جو بيسكي





أفضل ممثلة دور ثان

Marriage story

لورا ديرن

ريتشارد جويل عن Kathy Bates

سكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbit

فلورنسا بف عن Little Women

مارجوت روبي عن Bombshell





جائزة أفضل سيناريو مقتبس

Little women

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

The two popes





جائزة أفضل سيناريو أصلي

Once upon a time in Hollywood

Knives out

Marriage story

1917

Paratise





أفضل تصوير سينمائي

فيلم 1917

The Irishman

Joker

The Lighthouse

Once Upon a Time in Hollywood





جائزة أفضل أزياء

Little women

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Once Upon a Time in Hollywood





أفضل مونتاج

فيلم Ford V Ferrari

The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Parasite”





أفضل مكياج وتصفيف شعر

فيلم Maleficent: Mistress of Evil

Bombshell

“Joker”

“Judy”

1917





أفضل فيلم كارتوني

“Toy Story 4

How to Train Your Dragon

I Lost My Body

Klaus

Missing Link





أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية

Paratise





“Corpus Christi”

“Honeyland”

“Les Miserables”