AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل ما تريد معرفته عن حفل الأوسكار الـ92.. الموعد والمرشحون وقناة العرض

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:31 م
حفل الاوسكار
حفل الاوسكار
Advertisements
شروق ابراهيم
ساعات وينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يتابعه الملايين حول العالم، في نسخته الـ92، والذي سيقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية مساء اليوم، الأحد بتوقيت ولاية كاليفورنيا، أي فجر الاثنين بتوقيت مصر ويذاع على قناة ABC الأمريكية.

ويقدم الحفل زازي بيتز، وتيموثي تشالاميت، ولين مانويل ميراندا، وأنتوني راموس، ومارك روفالو، وميندي كالينج، وكيلي ماري تران، وجيمس كوردن، وبينيل كروز، وبيني فيلدشتاين، وزاك جوتساجن، وديان كيتون، وشيا لابوف، وجورج ماكاي، وستيف مارتن، ومايا رودولف، وسيجورني ويفر.

وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

جائزة أفضل فيلم
Once Upon a Time in Hollywood
The Irishman
Jojo rabbit
Joker
Little women
Marriage story
1917
Paratise
Ford v Ferrari

جائزة أفضل مخرج
   The Paratise
بونغ جون

Joker
تود فيليبس

The Irishman
مارتن سكورسيزي

1917
سام ميديز

Once upon a time in Hollywood
كوينتين تارانتينو

جائزة أفضل ممثل
خواكين فينيكس عن فيلم Joker
أنطونيو بانديراس - PAIN AND GLORY
ليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
آدم درايفر - MARRIAGE STORY
جوناثان برايس - THE TWO POPES

جائزة أفضل ممثلة
  Judy
رينيه زيلوجر
Marriage story
سكارليت جوهانسون
Little women
سيرشا رونان
Bombshell
تشارليز ثيرون
Harriet
كاثينا اريفو

جائزة أفضل ممثل دور ثان
 Once Upon a time in Hollywood
براد بيت 

A beautiful day in heaven
توم هانكس
The two popes
أنتوني هوبكينز
The Irishman
آل باتشينو
The Irish man
جو بيسكي

أفضل ممثلة دور ثان
Marriage story
لورا ديرن  
ريتشارد جويل عن Kathy Bates
سكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbit
فلورنسا بف عن Little Women
مارجوت روبي عن Bombshell

جائزة أفضل سيناريو مقتبس
Little women
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
The two popes

جائزة أفضل سيناريو أصلي
Once upon a time in Hollywood
Knives out
Marriage story
1917
Paratise

أفضل تصوير سينمائي
فيلم 1917
The Irishman
Joker
The Lighthouse
Once Upon a Time in Hollywood

جائزة أفضل أزياء
Little women
 “The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Once Upon a Time in Hollywood

أفضل مونتاج
فيلم Ford V Ferrari
The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Parasite”

أفضل مكياج وتصفيف شعر
فيلم Maleficent: Mistress of Evil
Bombshell
“Joker”
“Judy”
1917

أفضل فيلم كارتوني
“Toy Story 4
How to Train Your Dragon
I Lost My Body
Klaus
Missing Link

أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية
Paratise

 “Corpus Christi”
“Honeyland”
“Les Miserables”
“Pain and Glory”
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. ترشيحات جوائز جولدن جلوب 2020.. وفيلم Joker ينافس بقوة

كل ما تريد معرفته عن حفل جولدن جلوب الـ 77

كيف يمكنك مشاهدته| ساعات تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

الترشيحات النهائية لجوائز بافتا البريطانية

موجة غضب من الجمهور بعد الإعلان عن ترشيحات BAFTA

بعد ترشحه لـ الأوسكار.. 210 ملايين دولار إيرادات فيلم Ford V Ferrari

ترشيحاتنا

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

بملابس سوداء.. شيماء سيف بإطلالة كاجوال

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

صاحب العقار يكشف تفاصيل جديدة حول مذبحة حدائق الأهرام

AdvertisementS

لجنة برلمانية توافق بالإجماع على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

سر الناجى الوحيد.. التحريات تكشف اللغز الغامض فى مذبحة حدائق الأهرام.. تفاصيل

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

شهود مذبحة حدائق الأهرام: استيقظنا على استغاثات الطفل .. ووجدنا الزوجة مشنوقة بكوفية والأب والرضيعة في المنور

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاحها فى الأخ الكبير.. راندا البحيرى تستعرض جمالها بمكياج صاخب

بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة.. صور

بـ فستان قصير ومكياج جريء .. منى ممدوح تثير الجدل من داخل سيارتها