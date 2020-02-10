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ثقافة

قرية السالمية تستقبل أولى القوافل الثقافية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
استمرت فعاليات القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة كفر الشيخ حيث أطلق قصر ثقافة فُوَّه قافلته الثقافية بمركز شباب قرية السالمية التابعة لمركز فوه، بدأ الحفل بكلمة لمدير قصر ثقافة فُوَّه حيث رحب بالحضور وشكر تعاونهم وإقبالهم على المشاركة في الفعاليات، ثم تحدث راشد شرف الدين رئيس مدينة فوه، الذي أثنى غلى الدور الثقافي والاجتماعي وأهمية الحوار الفكري والفني وأكد على تقديمه الدعم الكامل لهذه القوافل، أعقبها محاضرة لعادل بدر موجه اللغة العربية بعنوان "دور الفن والثقافة فى بناء الإنسان" تناولت تعريف الفن بأنه النتاج الحضاري لكل شعب وأمة، ويقاس مدى تقدم الأمم بمستوى الثقافة والفنون بها، كما تؤثر الثقافة على رقي المجتمع واحترام أفراده لبعضهم البعض، وأكد أن الثقافة الواعية المستنيرة هي حائط الدفاع الأول ضد الأفكار الهدامة والمتخلفة.  

تضمنت القافلة جولة للحضور ومشاهدة معرض الجوبلان والسجاد اليدوي من قسم الحرف البيئية، ثم فقرة قراءة حرة بالمكتبة المتنقلة ومجموعة من الكتب المختارة، بجانب ورشة رسم وتلوين للأطفال مع الفنانة رانيا الكومي، تلاها عرض موسيقي لفرقة دسوق للفنون الشعبية.

اختتمت الفعاليات بأمسية شعرية بحضور الشعراء حمدي على الدين، محمد صبح، مجموعة من أدباء نادي أدب فوه ومجموعة من القصائد العامية والفصحى.
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