أبو العينين: سأتبنى مجموعة موهوبين رياضيا ليحققوا العالمية.. والانضمام لأكاديمية كليوباترا أولوية لأهالي الجيزة.. فيديو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إنه سيتبنى مجموعة موهوبين رياضيا ليحققوا العالمية، مشيرا إلى أن الانضمام لأكاديمية كليوباترا أولوية لأهالي الجيزة.





وأضاف « أبو العينين» خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هؤلاء البراعم يحتاجون الي القدوة والمدرب المخضرم ليقودهم الي الطريق الصحيح.





وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أنه سيعمل على مؤسسات تخدم رجال الأعمال ودعم رجال الصناعة الصغار، مشيرا إلى أن قضية الصناعة في مصر محورية، ونحن بحاجة الى تشجيع لرجال الصناعة وإدارة لتصدير وتسويق المنتجات المحلية.





وأوضح أن حزب مستقبل وطن وضع قضية التعليم أمامه لتطويره وهو في مقدمة اهتماماته، ونعد لنهضة للتعليم الحديث والجيل الخامس، ونسعى إلى ثورة صناعية رابعة.





ولفت إلى أن خوض انتخابات مجلس النواب تكليف من أهالي الجيزة، مشيرا إلى أن الدائرة بها عمل ومشاكل كثيرة ويسعى إلى حلها وعلى رأسها قضية التعليم.