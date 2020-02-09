AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو العينين: سأتبنى مجموعة موهوبين رياضيا ليحققوا العالمية.. والانضمام لأكاديمية كليوباترا أولوية لأهالي الجيزة.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:26 م
رجل الأعمال والصناعة
رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إنه سيتبنى مجموعة موهوبين رياضيا ليحققوا العالمية، مشيرا إلى أن الانضمام لأكاديمية كليوباترا أولوية لأهالي الجيزة.

وأضاف « أبو العينين» خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هؤلاء البراعم يحتاجون الي القدوة  والمدرب المخضرم ليقودهم الي الطريق الصحيح.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أنه سيعمل على مؤسسات تخدم رجال الأعمال ودعم رجال الصناعة الصغار، مشيرا إلى أن قضية الصناعة في مصر محورية، ونحن بحاجة الى تشجيع لرجال الصناعة وإدارة لتصدير وتسويق المنتجات المحلية.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن وضع قضية التعليم أمامه لتطويره وهو في مقدمة اهتماماته، ونعد لنهضة للتعليم الحديث والجيل الخامس، ونسعى إلى ثورة صناعية رابعة.

ولفت إلى أن خوض انتخابات مجلس النواب تكليف من أهالي الجيزة، مشيرا إلى أن الدائرة بها عمل ومشاكل كثيرة ويسعى إلى حلها وعلى رأسها قضية التعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمانة "مستقبل وطن" بالجيزة: انضمام محمد أبو العينين إضافة قوية للحزب

أبو العينين: النهوض بقضايا التعليم والصحة على رأس أولويات حزب «مستقبل وطن»

أبو العينين: طموحات الرئيس السيسي تصل إلى عنان السماء.. ونجح في تحقيق نهضة حقيقية

محمد أبو العينين: المقاولون العرب نموذج مصري مميز مطلوب في الكثير من الدول.. فيديو

أبو العينين: وضعنا خريطة متكاملة لـ الجيزة لتطوير المنظومة الصحية.. فيديو

أبو العينين: لا أنسى لأهالي الجيزة وقفتهم الداعمة للدولة ضد الإرهاب في 30 يونيو

ترشيحاتنا

سهلة وبسيطة.. 5 عادات يومية تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ

تجربة حزينة.. أم تقابل طفلتها بعد وفاتها مرة ثانية

دُخلتهم في الجنة .. صباحية عروسين تحولت إلى مأتم بسبب القاتل الصامت في أسيوط .. تفاصيل

تفاصيل جديدة في أزمة البث الفضائي التي تهدد بإلغاء السوبر المصري

هجوم انتحاري بالقرب من ثكنة عسكرية في الجزائر

القانون يبرئ إبراهيم نور الدين من أزمة هدف الأهلي أمام بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور