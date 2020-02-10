مستريح بني سويف.. جمع 2 مليون و600 ألف من 5 مواطنين لاستثمارها وفشل في تسديدها

شهدت قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، إقدام صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل، من جمع قرابة 2 مليون و640 الف جنيه، من 5 مواطنين، بحجة توظيفها في مجال عمله وجني ارباح شهرية لأصحابها وتحقيق الثراء السريع لهم من خلال جني ارباح عالية لهم، إلا أنه لم يقم بتسديد الأرباح المتفق عليها أوأصول المبالغ المالية التي تسلمها منهم، معللا ذلك بتعثره ماليا، قبل أن يقوموا بتحرير محضر ضده بمركز شرطة ببا.





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كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، قد تلقى إخطارا من العميد اسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا يفيد بتلقيه عدة بلاغات من كلأ من :" سعيد . أ . م" 29 عام، و" محمد . ف . ع" 31 عام موظف بجهاز مدينة بني سويف الجديدة، و" عيد . ك . و" 31 عام، جزار، و" محمد . ط . م " 33 عام، حاصل على دبلوم، و" محمد . ك . م" 45 عام، بدون عمل، وجميعهم مقيمين بقرية قمبش التابعة لدائرة المركز، يتهمون صاح محل لمستحضرات التجميل ويدعى " أحمد . ك . ع" 32 عام، مقيم بنفس القرية، لتحصله منهم على مبالغ مالية تقدر بـ2 مليون 640 الف جنيه، مقابل تشغيلها وإيهامهم باستثمارها وجني الارباح منها في مجال تجارة مستحضرات التجميل وجني ارباح شهرية منها، إلا أنه فاجئهم بتعثره وعدم سداد الأرباح او اصول المبالغ المحصلة منهم.





وأمر مدير امن بني سويف بسرعة استدعاء المشكو في حقه لسؤاله وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.





وتبين من التحريات الأولية واستدعاء المشكو في حقه وسؤاله، أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلغين من تحصله على المبلغ المالي، وأضاف بعدم سداده للأرباح المتفق عليها لتعثره ماليًا.