AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مستريح بني سويف.. جمع 2 مليون و600 ألف من 5 مواطنين لاستثمارها وفشل في تسديدها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:57 ص
أموال
أموال
Advertisements
محمد عبد الحليم
شهدت قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، إقدام صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل، من جمع قرابة 2 مليون و640 الف جنيه، من 5 مواطنين، بحجة توظيفها في مجال عمله وجني ارباح شهرية لأصحابها وتحقيق الثراء السريع لهم من خلال جني ارباح عالية لهم، إلا أنه لم يقم بتسديد الأرباح المتفق عليها أوأصول المبالغ المالية التي تسلمها منهم، معللا ذلك بتعثره ماليا، قبل أن يقوموا بتحرير محضر ضده بمركز شرطة ببا.

إقرا أيضا: 


كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، قد تلقى إخطارا من العميد اسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا يفيد بتلقيه عدة بلاغات من كلأ من :" سعيد . أ . م" 29 عام، و" محمد . ف . ع" 31 عام موظف بجهاز مدينة بني سويف الجديدة، و" عيد . ك . و" 31 عام، جزار، و" محمد . ط . م " 33 عام، حاصل على دبلوم، و" محمد . ك . م" 45 عام، بدون عمل، وجميعهم مقيمين بقرية قمبش التابعة لدائرة المركز، يتهمون صاح محل لمستحضرات التجميل ويدعى " أحمد . ك . ع" 32 عام، مقيم بنفس القرية، لتحصله منهم على مبالغ مالية تقدر بـ2 مليون 640 الف جنيه، مقابل تشغيلها وإيهامهم باستثمارها وجني الارباح منها في مجال تجارة مستحضرات التجميل وجني ارباح شهرية منها، إلا أنه فاجئهم بتعثره وعدم سداد الأرباح او اصول المبالغ المحصلة منهم.

وأمر مدير امن بني سويف بسرعة استدعاء المشكو في حقه لسؤاله وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية واستدعاء المشكو في حقه وسؤاله، أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلغين من تحصله على المبلغ المالي، وأضاف بعدم سداده للأرباح المتفق عليها لتعثره ماليًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط شخص استولى من مواطنين على 500 ألف جنيه بزعم توظيفها بالغربية

بحجة توظيفها.. ضبط شخص استولى على 5ر1 مليون جنيه بالنصب على ٨ مواطنين في سوهاج

حبس شخص لاتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء على مليون و160 ألف جنيه في كفر الزيات

ضبط شخصين استوليا على 500 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى البرمجيات

بزعم توظيفها.. ضبط ربة منزل وزوجها استوليا على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

ضبط ٣ أشخاص نصبوا على عدد من المواطنين بزعم استثمار أموالهم

ترشيحاتنا

القاتل الصامت.. 4 علامات تنذرك بسرطان الغدة الدرقية

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والمصري

كم عدد مرات مسح الأذن في الوضوء؟ تعرف على الطريقة الصحيحة وآراء الفقهاء

معرفتش أدخل النادي.. جمال حمزة: تعاقد الزمالك مع التوءم ضربة للأهلي

جمال حمزة: رباعي الأهلي قد ينتقلوا إلى بيراميدز لتعويضهم ماديا

الممثلة السورية اماني بلور بالحجاب في حفل الاوسكار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكارليت جوهانسون تشع جمالا في حفل الأوسكار الـ 92.. صور

بينيلوبى كروز تستعرض جمالها بـ الأسود في حفل الأوسكار

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار