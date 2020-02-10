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أخبار البلد

جامعة حلوان تطلق مسابقة للأبحاث الاجتماعية.. 20 فبراير

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقتين فى الأبحاث الاجتماعية، الموضوعات الاجتماعية.

وأوضحت في بيانها أن مسابقة الأبحاث الاجتماعية : تكون عبارة عن تقديم بحث في أحد المناهج العلمية للنهوض بالبحث العلمي، ومسابقة الموضوعات الاجتماعية : عبارة عن تلخيص لأربع كتب في موضوعات مختلفة.

وأوضح البيان أنه على من يرغب في الاشتراك التواصل أمين اللجنة الاجتماعية بالاتحاد ومسئول النشاط الاجتماعي بإدارة رعاية شباب الكلية، وتبدأ المسابقة 20 فبراير.

الجدير بالذكر انه من المقرر ان تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى  بالجامعة المصرية بداية من صباح اليوم 8 فبراير 2020.
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