جامعة حلوان تطلق مسابقة للأبحاث الاجتماعية.. 20 فبراير

أعلنت اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقتين فى الأبحاث الاجتماعية، الموضوعات الاجتماعية.

وأوضحت في بيانها أن مسابقة الأبحاث الاجتماعية : تكون عبارة عن تقديم بحث في أحد المناهج العلمية للنهوض بالبحث العلمي، ومسابقة الموضوعات الاجتماعية : عبارة عن تلخيص لأربع كتب في موضوعات مختلفة.





وأوضح البيان أنه على من يرغب في الاشتراك التواصل أمين اللجنة الاجتماعية بالاتحاد ومسئول النشاط الاجتماعي بإدارة رعاية شباب الكلية، وتبدأ المسابقة 20 فبراير.



