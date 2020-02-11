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محافظات

أجواء شتوية باردة في بورسعيد.. وتحسن تدريجي من الغد.. تفاصيل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:17 ص
بورسعيد
بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تسود في محافظة بورسعيد لليوم الثالث على التوالي أجواء شتوية باردة معظم أوقات النهار.

ويسود المحافظة طقس غائم بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا؛ حيث تسجل ساعات الصباح الباكر، درجات الحرارة العظمى 14 درجة والصغرى 9 درجة.

وتنشط الرياح الغربية بسرعة 20 كم / س ، مع اضطراب في مسطح البحر المتوسط ، ارتفاع الموج من 1.5 – 2.5 متر.

تشير أحدث صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس وتوزيعات الضغط الجوي إلى استمرار تأثر البلاد بحالة شديدة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وموجة شديدة البرودة  وتمتد لمدة 24 ساعة على أن يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية اعتبار من غدٍ الاربعاء  بحيث تزداد ساعات سطوع الشمس وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

كما توضح صورة الأقمار اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5~ 2.5 متر ليصبح غير ملائم للأنشطة البحرية والصيد.



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