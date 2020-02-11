بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في المنيا.. الأحد المقبل

تبدأ وزارة الصحة والسكان حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجاري ولمدة 4 أيام بهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من خلال فرق متحركة إضافة إلى الفرق الثابتة بالمنشآت الصحية.

ونوه الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة والسكان بالمنيا، إلى أن الحملة تأتي ضمن البرامج القومية لوزارة الصحة، وحفاظا على ما تحقق من نجاح بإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من فيروس شلل الأطفال.

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وأشار وكيل المديرية إلى أن التطعيم مجانا من خلال فرق متحركة وثابتة من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية الريفية والمستشفيات القروية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية الحضرية والريفية المنتشرة بعواصم المراكز وجميع القرى والتوابع بكل مركز.

ونوه إلى أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين مديرية الصحة والسكان ومحافظة المنيا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتضافر الجهود من أجل إنجاح الحملة .