AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في المنيا.. الأحد المقبل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:47 م
تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال
Advertisements
أيمن رياض
تبدأ وزارة الصحة والسكان حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجاري ولمدة 4 أيام بهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من خلال فرق متحركة إضافة إلى الفرق الثابتة بالمنشآت الصحية.

ونوه الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة والسكان بالمنيا، إلى أن الحملة تأتي ضمن البرامج القومية لوزارة الصحة، وحفاظا على ما تحقق من نجاح بإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من فيروس شلل الأطفال.

اقرأ أيضا:

محافظ الدقهلية للتنفيذيين: ليه سايبين الفاسدين فى مواقعهم ولصالح مين؟!


وأشار وكيل المديرية إلى أن التطعيم مجانا من خلال فرق متحركة وثابتة من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية الريفية والمستشفيات القروية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية الحضرية والريفية المنتشرة بعواصم المراكز وجميع القرى والتوابع بكل مركز.

ونوه إلى أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين مديرية الصحة والسكان ومحافظة المنيا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتضافر الجهود من أجل إنجاح الحملة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تطلق حملة قومية ضد شلل الأطفال 16 فبراير المقبل لمدة 4 أيام

من سن يوم حتى 5 سنوات.. حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. تبدأ 16 فبراير المقبل ولمدة 4 أيام بجميع المحافظات

صحة الوادي الجديد تنفذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال منتصف فبراير

16 فبراير الجاري.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ببني سويف

صحة الدقهلية تستعد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان

صحة أسوان تستعد لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال .. صور

ترشيحاتنا

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

إقبال كبير من السيدات وكبار السن على المشاركة في الانتخابات التكميلية بالجيزة..صور

الترجى يقرر السفر بطائرة خاصة إلى قطر قبل مواجهة الزمالك في السوبر

الشتا أحلى معكِ.. سارة سلامة تتألق فى إطلالة جذابة بالفراندة

الإمام الإنسان.. حكاية صورة شيخ الأزهر مع والدة قتيل قنا التي هزت السوشيال ميديا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يضرب بالحذاء.. الرئيس الأمريكي ينتقم ممن حاولوا عزله

أسعار نيسان nissan اليوم في مصر بعد تخفيض صني sunny 2020..صور

الإقبال يتزايد..استمرار توافد الناخبين على مؤسسة البنين للتصويت فى الانتخابات التكميلية بالجيزة.. صور