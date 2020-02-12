ماتستهونش بيها.. إهمال علاج الأنيميا يهددك بـ 3 مخاطر صحية.. و10 أعراض تمكنك من اكتشافها بسرعة.. وطرق متعددة لعلاجها.. وهؤلاء المهددون بالإصابة بها

أعراض الأنيميا.. 10 علامات تكشف الإصابة بها أبرزها كسر الأظافر

ماتستهونش بيها.. 3 مخاطر تهدد من يتجاهل علاج الانيميا

ليس الحديد فقط .. طرق متعددة لعلاج الانيميا

الأكثر عرضة للإصابة بمرض الأنيميا





تعد الأنيميا من أكثر المشكلات الصحية انتشارا حيث يصاب بها عدد كبير من النساء والفتيات وبعض الأطفال والشباب التى تسبب فقدان التركيز والشعور بالضعف العام وانخفاض الطاقة، مما يجعل المصابين بها يبحثون عن العلاج المناسب.





ونعرض في هذا التقرير أهم الأعراض التى تساعد فى اكتشاف الانيميا بشكل سريع ومخاطر إهمال علاجها بالإضافة إلى أهم 7 طرق لعلاج الانيميا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "mayoclinic ".





في بداية الأنيميا لا توجد أعراض مباشرة، ويمكن أن يكون فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفًا جدًا بحيث لا يلاحظه أحد، ولكن كلما أصبح الجسم أكثر نقصًا في الحديد وفقر الدم يزداد، تظهر العلامات والأعراض.





- المعاناة من التعب الشديد

- الشعور بالضعف العام

- جلد شاحب " مائل للاصفرار"

- ألم في الصدر ، سرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس

- الصداع ، الدوار

- اليدين والقدمين الباردة

- التهاب أو وجع لسان

- أظافر هشة وتكسر بسرعة

- الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية ، مثل الثلج أو الأوساخ أو النشا.

- ضعف الشهية ، خاصة عند الرضع والأطفال.





3 مخاطر تهدد حياتك بعد إهمال علاج الأنيميا

يستهين عدد كبير من الناس بمرض الأنيميا ولا يهتمون بعلاجها مما يزيد من خطر تعرضهم لعدة مضاعفات. وإذا استمر الانسان فى تجاهل علاج الانيميا والتعامل معها على أمر عادي يعرض الانسان للإصابة بـ 3 إصابات خطيرة.





وإليكم أهم 3 مخاطر صحية يتعرض لها جسم الانسان اذا أهمل علاج الأنيما.





مشاكل قلبية

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يؤدي إلى دقات قلب سريعة أو غير منتظمة. يجب أن يضخ قلبك المزيد من الدم للتعويض عن نقص الأكسجين الذي يحمله دمك عند الإصابة بفقر الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تضخم القلب أو فشل القلب.





مشاكل أثناء الحمل

في النساء الحوامل ، تم ربط فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بالولادات المبكرة والرُضع منخفضي وزن الولادة، لكن الحالة يمكن الوقاية منها في النساء الحوامل اللائي يتلقين مكملات الحديد كجزء من الرعاية قبل الولادة.





مشاكل النمو

عند الرضع والأطفال ، يمكن أن يؤدي نقص الحديد الحاد إلى فقر الدم وكذلك تأخير النمو. بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط فقر الدم بعوز الحديد بزيادة التعرض للعدوى.





مش بس الحديد .. 7 طرق لعلاج الأنيميا

هناك اعتقاد خاطئ لدى كثيرين أن علاج الأنيميا يحدث عندما نتناول كميات كبيرة من الطعام المحتوى على الحديد ولكن هذا غير صحيح، وتوجد عدة طرق لعلاج الأنيميا تختلف حسب سبب الاصابة بها ، وهى:





فقر الدم بسبب نقص فيتامين

علاج حمض الفوليك ونقص فيتامين "ج" يكن من خلال تناول المكملات الغذائية وزيادة هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، وإذا كان لدى الجهاز الهضمي مشكلة في امتصاص فيتامين ب 12 من الطعام الذي تتناوله ، فقد تحتاج إلى تناول فيتامين ب 12، في البداية ، قد تحصل عليها مرة كل يوم وبعد ذلك مرة واحدة في الشهر وأحيانا تستمر مدى الحياة.





فقر الدم من الأمراض المزمنة

لا يوجد علاج محدد لهذا النوع من فقر الدم. يركز الأطباء على علاج المرض الأساسي. إذا أصبحت الأعراض حادة ، فقد يساعد نقل الدم أو حقن هرمون اصطناعي ينتج عادة عن طريق كليتيك (الإريثروبويتين) في تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء وتخفيف التعب.





فقر الدم بسبب نقص الحديد

عادة ما ينطوي علاج هذا النوع من فقر الدم على تناول مكملات الحديد وتغيير نظامك الغذائي.





إذا كان سبب نقص الحديد هو فقدان الدم - بخلاف الحيض - يجب تحديد موقع مصدر النزيف وعلاجه ووقف النزيف وقد نلجأ في بعض الأحيان لإجراء عملية جراحية.





فقر الدم اللاتنسجي

يمكن أن يشمل علاج فقر الدم هذا عمليات نقل دم لزيادة مستويات خلايا الدم الحمراء، قد تحتاج إلى زرع نخاع العظم إذا لم يتمكن نخاع العظم من تكوين خلايا دم صحية، وفقر الدم المرتبط بمرض نخاع العظم. يمكن أن تشمل معالجة هذه الأمراض المختلفة الأدوية أو العلاج الكيميائي أو زرع نخاع العظم.





فقر الدم الانحلالي

تتضمن معالجة فقر الدم الانحلالي تجنب الأدوية المشتبه بها وعلاج الالتهابات وتناول الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي ، والتي قد تهاجم خلايا الدم الحمراء، اعتمادًا على السبب أو فقر الدم الانحلالي ، قد يتم إحالتك إلى أخصائي القلب أو الأوعية الدموية.





فقر الدم المنجلي

قد يشمل العلاج الأكسجين ومسكنات الألم والسوائل عن طريق الفم والوريد للحد من الألم ومنع المضاعفات. قد يوصي الأطباء بنقل الدم ومكملات حمض الفوليك والمضادات الحيوية، كما يستخدم عقار لعلاج السرطان يسمى هيدروكسي يوريا (Droxia، Hydrea، Siklos) لعلاج فقر الدم المنجلي.





الثلاسيميا

معظم أشكال مرض الثلاسيميا خفيفة ولا تحتاج إلى علاج، وتتطلب الأشكال الأكثر حدة من مرض الثلاسيميا عمليات نقل الدم أو مكملات حمض الفوليك أو الأدوية أو إزالة الطحال أو زرع خلايا جذعية في الدم والنخاع العظمي.





المهددون بالأنيميا