الانتهاء من 19 طريقا بالبحيرة باستثمارات ٥١.٥ مليون جنيه

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمديرية الطرق بالبحيرة ومشروع الرصف الإنتاجى تنفيذ خطتها لصيانة ورصف الشوارع والطرق بقرى ومراكز ومدن المحافظة تلبية لمطالب المواطنيين والتسيير الحركة المرورية لهم.





وأكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الانتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين موجها مديرية الطرق بمتابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسويه جميع الطرق الغير ممهده واستئناف اعمال رد الشيء لأصله.





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وأوضح أنه في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية 2019/2020 م لأعمال رصف الطرق وتطبيقها علي مستوي مدن ومراكز المحافظة فقد تم خلال شهر يناير الماضي الانتهاء بنسبة 100 % من وضع الطبقة الإسفلتية لعدد 19 طريقا بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 51 مليونا و543 ألف جنيه.





فيما أشار المهندس فايز الجندى وكيل وزارة الطرق إلى الانتهاء من وضع طبقة الأساس لعدد 3 طرق بمراكز دمنهور وابو حمص وحوش عيسى وجار العمل بطبقات الأساس والمخلفات لعدد 9 طرق اخرى بإجمالي عدد 31 طريقا بنطاق المحافظة.





وأكد على الانتهاء من أعمال خطه الصيانة و رد الشيء لأصله 2019-2020 لعدد 9 طرق بنطاق مراكز ( أبو حمص والمحمودية والدلنجات وادكو وحوش عيسى وكفر الدوار ) بتكلفة اجمالية 17 مليون و566 ألف جنيه.



