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أخبار البلد

قيمتها ربع مليون جنيه.. ضبط أقراص إجهاض مهربة مع موظف خدمات بمطار القاهرة.. صور

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:20 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة  من ضبط  محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك.

وبناء على مذكرة من محمد جبريل مأمور الأمن الجمركي وسيد مغازى رئيس قسم الأمن الجمركي بالإشتباه فى قيام موظف بإحدى شركات الخدمات العاملة بمطار القاهرة الدولي بتهريب كمية من الأدوية البشرية.

وبالعرض على عبدالعال نعمان وفوزى العميرى نائبى مدير الإدارة وفكيه حامد بإدارة الأمن الجمركي تقرر تفتيش الموظف ذاتيا وتفتيش سيارته تبين وجود ٧٨٤٠ قرص سيتوتك الخاصة بالإجهاض مخبأة على جسمه وداخل سيارته الخاصة، وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي 250 ألف جنيه .

وقرر  جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة.

قيمتها ربع مليون جنيه.. ضبط أقراص إجهاض مهربة مع موظف خدمات بمطار القاهرة.. صور
قيمتها ربع مليون جنيه.. ضبط أقراص إجهاض مهربة مع موظف خدمات بمطار القاهرة.. صور
قيمتها ربع مليون جنيه.. ضبط أقراص إجهاض مهربة مع موظف خدمات بمطار القاهرة.. صور
قيمتها ربع مليون جنيه.. ضبط أقراص إجهاض مهربة مع موظف خدمات بمطار القاهرة.. صور
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