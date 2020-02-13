الاستعانة بـ طبيب نفسي.. سمير عثمان يوجه رسالة لـ لجنة الحكام

وجه سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام الأسبق، رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مستوى الحكام المصريين في المباريات خاصة عقب الهجوم عليهم نظرا لكثرة الأخطاء، حيث طالبهم بالاستعانة بطبيب رياضي للتأهيل النفسي.





وأكد سمير عثمان، عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز سليم 100% في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة عشرة ضمن مباريات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر 2-1.





وأتم أن الحكم الدولي جهاد جريشة يتعرض لظلم كبير من لجنة الحكام، موضحًا أن الحكم رائع ومن أفضل الحكام المصريين.



