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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة أحلام الحقيقي

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:24 ص
أحلام
أحلام
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آيه عاطف
يحل اليوم الخميس 13 فبراير، عيد ميلاد الفنانة الإماراتية أحلام الـ 51، حيث قدمت أحلام العديد من الأغاني الخاصة بها على مدار مشوارها الفني الطويل.

كانت من بين أعمالها الفنية كل من أغنية: "وش ذكرك، أرجوك تنساني، انا ربي بلاني، مثير، أحبك موت، قلبي اللي، ما نسيتك ثواني، اريش العين"، من ألبوم أحبك موت.

وأغنية لا تصدقونه، يا ليل يا جامع، ذبحك الحب، عايش حياتك، لعلمك بس، المحبة ما هي كلمة، تعذبني تجرحني، بابهم سده، غلات أمي، شكلي حبيتك، اخاف، عجيبة، ناسي، وهالحين جيت، من ألبوم لعلمك بس.

بينما أثارت احلام، الجدل حولها في العديد من المواقف، من بينها مهاجمتها للموهبة الشابة ياسمينا علواني ووصف صوتها بالمستعار، وتصريحاتها التي قالت بها: "مقهورين من الملكة"، بجانب اشتهارها بمجوهراتها باهظة الثمن.
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