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أخبار البلد

دراسة مسحية عن المنشآت غير المرخصة واشتراك العمال في التأمين النمطي

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:10 م
مدير مديرية القوي
مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد
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هيثم سعد الدين

كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات بدراسة المشاكل والمعوقات الخاصة بالقطاع غير المنظم وتقنين أوضاع العاملين به.


وعقد مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد السيد السنجابي اجتماعا، بحضور لجنة مشكلة من الوزارة لبحث المشاكل والمعوقات بهذا القطاع العريض، وعمل دراسة مسحية بالقطاع غير المنظم بكافة أحياء المحافظة للوقوف على عدد المنشآت غير المرخصة ، والعمال الذين يعملون بها، واشتراكهم في التأمين النمطي حفاظا علي دخولهم حسب نوع النشاط القائم.


وأضاف السنجابي أن الدراسة تمتد -أيضا- إلي  توجيه أصحاب تلك المنشآت إلي الجهات الخاصة بالتراخيص لعمل التراخيص اللازمة لدخول تلك المنشآت القطاع المنظم باعتبارها منشآت الاقتصاد القومي المصري والحفاظ عليها من أجل بناء اقتصاد وطني قوي .


ومن ناحية أخري عقد "السنجابي" اجتماعًا مع الدكتور البسيوني جاد أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وعضو لجنة اختيار القيادات بالجامعة، لبحث أهم الملفات المرتبطة بدراسة سوق العمل وضرورة ربط التدريب بالتشغيل لتخريج كوادر بشرية قادرة على الالتحاق بالعمل في الفرص المتاحة بسوق العمل ، وذلك تنفذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، بالاهتمام بسوق العمل والسياسات التسويقية لتشغيل الشباب وعمل الدراسات العلمية المستفيضة لسوق العمل واحتياجاته من العمالة الفنية المدربة ،من قبل علماء مصر على مستوى الجامعات المصرية.


وقال مدير المديرية : إنه تم خلال الاجتماع دراسة سوق العمل واحتياجاته من العمالة الفنية المدربة، ووضعها في إطار علمي وكيفية الاستفادة من الأبحاث العلمية المختلفة علي مختلف الجامعات المصرية التي تناولت بحث ودراسة سوق العمل من أجل القضاء علي البطالة ، وربط التدريب التحويل باحتياجات سق العمل .


وفي ختام الاجتماع تم تفقد مركز التدريب المهني التابع للمديرية ببورسعيد، حيث أشاد "البسيوني" بمستوي التدريب المقدم لشباب الخريجين والمتدربات ، معربا أن يتم تطبيق تلك  السياسة للتدريبية الصحيحة على كافة مراكز التدريب لخدمة أبناء الوطن.

دراسة مسحية عن المنشآت غير المرخصة واشتراك العمال في التأمين النمطي
دراسة مسحية عن المنشآت غير المرخصة واشتراك العمال في التأمين النمطي
دراسة مسحية عن المنشآت غير المرخصة واشتراك العمال في التأمين النمطي
دراسة مسحية عن المنشآت غير المرخصة واشتراك العمال في التأمين النمطي
دراسة مسحية عن المنشآت غير المرخصة واشتراك العمال في التأمين النمطي
دراسة مسحية عن المنشآت غير المرخصة واشتراك العمال في التأمين النمطي
دراسة مسحية عن المنشآت غير المرخصة واشتراك العمال في التأمين النمطي
دراسة مسحية عن المنشآت غير المرخصة واشتراك العمال في التأمين النمطي
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