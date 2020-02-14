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حوادث

بدءا من اليوم ..غلق مطلع كوبري 15 مايو للقادم من سفنكس وجامعة الدول

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:06 ص
مطلع كوبري 15 مايو
مطلع كوبري 15 مايو
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احمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن اجراء غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو للقادم من ميدان سفنكس وجامعة الدول العربية.


ويأتي الإغلاق لإجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة وذلك لرفع كفاءة الكوبري لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري. 

وتنوه محافظة الجيزة  الى ان الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة ( المطلع الثاني أمام جامع المغفرة ) وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 14/2/2020 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 15/2/2020 وذلك دون تعطيل للحركة المرورية .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة.
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