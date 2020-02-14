جمرك السد العالى بأسوان يحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل .. صور

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء السد العالي بأسوان برئاسة حمدى محمد أحمد مدير إدارة تفتيش الركاب من إحباط محاولة لتهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





حيث وردت إخبارية من مباحث الميناء بمحاولة الراكبة "س . ع . آ" سودانية الجنسية القادمة على متن الباخرة ساق النعام من ميناء حلفا بالسودان تهريب كمية من مستحضرات التجميل مخبأة داخل حقائبها الشخصية.





تم تشكيل لجنة جمركية من خالد عيسى، وصفيه عبد الغفار، وسيد محمد، وصباح أحمد، وعبدالمجيد عبدالراضى، وجمال فوزى لتفتيش حقائبها، فتبين وجود 261 علبة متنوعة من مستحضرات التجميل "ماسكات وزيوت إنبات شعر" مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصية حيث بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 130 ألف و 900 جنيه.





قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 1 لسنة 2020 وحرره الأستاذ حمزة فهيم وتحريز المضبوطات.





يأتي ذلك تنفيذاَ لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.