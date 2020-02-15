حبيب امبارح وحبيب دلوقتي.. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل

شاركت الفنانة رجاء الجداوي جمهورها بصور لها مع زوجها الراحل حسن مختار. ونشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وظهرت في الصورة مع زوجها في أحد الاجازات.

وعلقت رجاء الجداوى على الصور قائلة " يا حبيب امبارح وحبيب دلوقتي يا حبيبي لبكره ولاخر وقتي .... ربنا يرحمك يا حبيبي وبغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني علي فراقك".

يذكر أن اخر اعمال رجاء الجداوي مسلسل "شبر مية" مع النجم أحمد السعدني الذى عرض مؤخرًا ونال استحسان الجمهور.









مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد على رزق، ثراء جبي