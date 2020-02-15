AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حبيب امبارح وحبيب دلوقتي.. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل

السبت 15/فبراير/2020 - 06:42 ص
رجاء الجداوى وزوجها
رجاء الجداوى وزوجها الراحل
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة رجاء الجداوي جمهورها بصور لها مع زوجها الراحل حسن مختار.

ونشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وظهرت في الصورة مع زوجها في أحد الاجازات.


وعلقت رجاء الجداوى على الصور قائلة " يا حبيب امبارح وحبيب دلوقتي يا حبيبي لبكره ولاخر وقتي .... ربنا يرحمك يا حبيبي وبغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني علي فراقك".

يذكر أن اخر اعمال رجاء الجداوي مسلسل  "شبر مية" مع النجم أحمد السعدني الذى عرض مؤخرًا ونال استحسان الجمهور.



مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد على رزق، ثراء جبي

حبيب امبارح وحبيب دلوقتي.. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

66 يوما بلا طعم.. عمر طلعت زكريا يتذكر والده بكلمات مؤثرة.. شاهد

والدة أحمد السعدني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ابنة الفنان الراحل محمد متولي توجه رسالة مؤثرة لوالدها في ذكرى وفاته

بكلمات مؤثرة.. شريف رمزى يحيى الذكرى السنوية الخامسة لوالده .. شاهد

مفيش بعدك حبيب.. إيمي طلعت زكريا تحكي موقفا مؤثرا مع والدها

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

ترشيحاتنا

تألق كهربا وثلاثية جديدة.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمصري في الدوري

بفستان قصير.. زوجة مصطفى فهمى تبهر جمهوره بأنوثتها فى عيد الحب

برشلونة ضد خيتافي .. البلوجرانا يسعى لمطاردة ريال مدريد على الصدارة

حبيب امبارح وحبيب دلوقتي.. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل

شاهد.. الكمامات الطبية وفوبيا كورونا تهيمن على أسبوع الموضة في لندن.. صور

نشرة الرياضة.. الوزير فى استقبال الزمالك اليوم.. ومخاوف بشأن تأجيل القمة.. وعبدالله جمعة يقصف جبهة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين

بعد تغيير الموبايل والخط.. أسهل طريقة لاستعادة رسائلك في واتساب Whatsapp