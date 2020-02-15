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فن

حب جديد.. منى فاروق تثير الجدل بـ هدية الفالنتين

السبت 15/فبراير/2020 - 09:04 ص
منى فاروق
منى فاروق
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سعيد فراج
نشرت الممثلة منى فاروق، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه تمسك «دبدوب» أبيض اللون وعليه قلب أحمر، تلقته هدية بمناسبة عيد الحب الذي حل أمس، الجمعة 14 فبراير. 

وعلقت منى فاروق على الفيديو، قائلة: «عيد حب سعيد.. بحبكم اوي.. كل عيد حب وأنتم الحب»، لتثير الجدل بهذا الفيديو حول حقيقة دخولها فى قصة حب أخرى. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، بـ إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.

مسلسل "رحيم"، بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.


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