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توك شو

خبيرة اتيكيت تكشف هوية مخترع تقديم الهدايا.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 12:43 م
الفراعنة أصل الهدايا
الفراعنة أصل الهدايا
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قسم التوك شو

قالت شاهندة شارو خبيرة الأتيكيت، إن الهدية تعتبر لغة من لغات الحب، لافتة إلى أن الهدية تقدم لتوصيل رسالة معينة.


وأضافت شاهندة شارو ، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع علي فضائية "تن تي في" ، أن هناك العديد من الطرق لتقديم الهدايا لشريك الحياة والتي من أشهرها الورد ولكنه بجانب هدية أخرى ، مشيرة إلى أن اتيكيت تقديم الورد مقتصرا  في حالة الزفاف وزيارة المريض فقط .

 

وأكدت خبيرة الأتيكيت ، أن الهدية ليست في سعرها بل في قيمتها المعنوية وطريقة التغليف والتقديم ، متابعة أن أول من عرفوا الهديا هم المصريين القدماء .

 

وأشارت إلى أنه ليس فقط الهدايا لشريك الحياة بل هناك ما يسمى بتعزيز النفس وهو شراء الهدايا لنفسي، مؤكدة أن فكرة تعزيز النفس يرجع إلى الفراعنة والذي يعتبر بناء الأهرامات مثال حي حتى الآن .

 

وتابعت شاهندة، أن الأسر الفرعونية هي أصل اختراع الهدايا، لافتة إلى أن من الهدايا المشهورة لديهم كانت الأحجار الكريمة وبالأخص حجر العقيق والذهب والفضة .

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